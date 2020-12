It, cambio al vertice della cucina Di Costanzo succede ad Esposito

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 13:16

Nino Di Costanzo. Fonte: lucianopignataro.it

L'annuncio del patron Matrone: Un nuovo inizio

Di Costanzo a Tulum per la nuova apertura

ambio di guarda nella ristorazione del gruppo It:succede ain qualità di consulente per la ristorazione. Le strutture della catena sono presenti a(con stella Michelin annessa), Ibiza, Londra, Porto Cervo e in apertura il 18 dicembre a Tulum (Messico, Riviera Maya).A dare l’annuncio dell’avvicendamento il fondatore del gruppo,. “Nino rappresenta un nuovo inizio, una nuovaculinaria per It - si legge sui profili social del gruppo, che ha espresso parole di stima per lo chef-consulente uscente - siamo stati onorati di averti tra noi per tanti anni e tiil meglio e in bocca al lupo a tutto quello che farai in futuro”, è stato il pensiero di gratitudine rivolto a Gennaro Esposito ( candidato al sondaggio di Italia a Tavola, CLICCA QUI PER VOTARE ),alla Torre del Saracino di Vico Equense (Napoli).Da due stelle a due stelle perché di quelle brilla anche ladi Nino Di Costanzo, executive di Danì Maison a Ischia, appena decretato dacome uno dei dieci ristoranti più “cool” del mondo.Primo incarico da consulente adove è volato per seguire i lavori di avviamento del quarto locale del gruppo It, il quinto se si considera il pop up avviato durante quest’estate a Porto Cervo. “Tutto è successo in modo molto rapido e improvviso. Sono stato contattato da It e mi hanno chiesto la disponibilità. Prima di accettare ovviamente ho chiamato il mio amico e collega Gennaro per una questione die serietà e quando lui mi ha detto che non c’era alcun problema perchè il rapporto si era risolto, ho accettato con entusiasmo”, ha dichiarato loal blog di Luciano Pignataro.