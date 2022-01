Joe Bastianich seleziona prodotti Dop e Igp per i panini di McDonald’s

Dopo 65 milioni di panini venduti dalla prima edizione, torna My Selection, la linea di ricette realizzate a quattro mani da McDonald’s e Joe Bastianich per esaltare e portare al grande pubblico i prodotti di eccellenza del Made in Italy. I protagonisti di My Selection 2022, disponibili in tutti i 630 ristoranti McDonald’s d’Italia, sono tre: “My Selection Chicken Asiago Dop”, con il famoso formaggio veneto, petto di pollo italiano e salsa con olive taggiasche liguri; “My Selection Montasio Dop & Pancetta”, con Montasio panato, carne bovina 100% italiana, pancetta italiana e una speciale salsa alla Mela Alto Adige Igp; infine, l’immancabile “My Selection BBQ”, ormai un classico dell’assortimento caratterizzato dalla salsa BBQ con Aceto Balsamico di Modena Igp e Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp.

My Selection Chicken Asiago Dop, My Selection BBQ, My Selection Montasio Dop & Pancetta

Una collaborazione, quella tra McDonald’s, i Consorzi di tutela e i produttori locali, che dura da 14 anni e che ha visto a oggi coinvolti nel menu della catena 16 prodotti certificati tra i più famosi delle nostre eccellenze agroalimentari per un totale di quasi 3.500 tonnellate di materia prima e circa 40 ricette. Un percorso reso possibile grazie anche alla partnership con la Fondazione Qualivita che da oltre 20 anni si occupa della valorizzazione dei prodotti a indicazione geografica, e con il supporto di Origin Italia, l’associazione che riunisce 70 consorzi di tutela.

Solo per la nuova edizione di My Selection verranno acquistate circa 650 tonnellate di ingredienti tipici, Dop o Igp. In particolare: 111 tonnellate di Asiago Dop, 400 tonnellate di Montasio Dop, 14 tonnellate di purea di Mela Alto Adige Igp, 42 di Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, 14 di Aceto Balsamico di Modena Igp, 5 tonnellate di olive taggiasche liguri e 64 di pancetta italiana.

Sinergia per la valorizzazione dei prodotti tipici italiani

«Siamo estremamente orgogliosi di riconfermare il nostro ruolo accanto ai Consorzi di tutela del nostro Paese, soggetti importantissimi non solo per diffondere la conoscenza delle eccellenze agroalimentari, ma anche per favorire e promuovere la sostenibilità delle filiere del food», commenta Dario Baroni, amministratore delegato McDonald’s Italia. «Accanto a loro, il nostro ruolo è duplice: da un lato, rendere accessibili a tantissime persone prodotti che spesso sono conosciuti solo nei territori da cui provengono. Dall’altro, funzionare come anello di congiunzione tra la filiera e il consumatore finale, consentendo un dialogo tra produzione e grande pubblico».

«Una sinergia che dura da 14 anni quella fra Qualivita e McDonald’s - aggiunge Mauro Rosati, direttore Fondazione Qualivita - che ha sempre messo al centro qualità ed esatta informazione al consumatore, attraverso un corretto utilizzo dei prodotti italiani Dop e Igp e una positiva collaborazione con i Consorzi di tutela. My Selection rappresenta una modalità sicuramente vincente per apprezzare e diffondere le eccellenze italiane».

«I Consorzi di tutela sono un importante veicolo per lo sviluppo delle filiere di qualità italiane», sottolinea Cesare Baldrighi, presidente Origin Italia. «Il loro coinvolgimento diretto da parte di McDonald’s nella valorizzazione di ingredienti Dop e Igp attraverso iniziative come quella di My Selection è indice di un modus operandi che garantisce sia le imprese che i consumatori. Auspico che grazie a questa esperienza possano svilupparsi progetti analoghi anche all’estero».

Il percorso di “italianità” di McDonald’s

La lunga storia di collaborazione tra McDonald’s e i Consorzi di tutela si aggiunge al percorso di italianità che l’azienda intraprende ormai da diverso tempo e grazie al quale oggi l’85% dei suoi fornitori ha sede in Italia. Numeri rilevanti anche in termini di investimento nel settore agroalimentare del Paese, con l’acquisto di 94mila tonnellate di prodotti italiani ogni anno, pari a un valore di circa 200 milioni di euro.