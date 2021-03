Mascia-Perbellini, un menu delivery a quattro mani e altrattante stelle

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 12:55

I cuochi Max Mascia e Giancarlo Perbellini

Menu a trazione regionale

Guancia di maialino glassato

Uovo in raviolo

Mascia, a Imola per continuare la passione di famiglia

Perbellini: da Verona un ritorno alle origini

etti due amici chef,, le restrizioni per l'attivitià dei ristoranti e la voglia di non mollare. Risultato? Una quattro mani che, per la prima volta in assoluto, unisce due ristoranti con altrettante stelle Michelin a testa.Disponibile inin tutta l'Emilia Romagna da sabato 20 marzo, il menu punta sull'delle cucine emiliano-romagnola e veneta grazie a una proposta che fa deidei due locali il fiore all'occhiello dell'offerta. Si parte con l’amuse bouche del Sando, dai mini Toast ai Biscottini al parmigiano con mousse di mortadella, per poi passare alla Tartina di gamberi e scampi, emulsione di lattuga e maionese di crostacei di chef Perbellini - un piatto scelto dal nuovo menù stagionale di Perbellini. Non può mancare il mitico Uovo in Raviolo con Parmigiano e Tartufo Bianchetto, amatissimo e super richiesto anche per il delivery, poi la Guancia di maialino iberico glassato alla birra, puré di patate e lievito madre e cappuccio rosso croccante - un piatto cardine di Casa Perbellini a Verona.Il menu si chiude con icome la Caprese al pistacchio con mousse alla fragola e fragole fresche di Max Mascia e per chi volesse le Colombe pasquali: la Colomba X Dolce Locanda al cioccolato di Perbellini e la Colomba Tradizionale del San Domenico. Non manca la scelta dei, dallo Champagne Brut Tradition di De Sousa al francese Bourgogne Aligotè 2018 di Emmanuel Rouget o il Barbera d’Alba Scudetto 2017 di Giuseppe Mascarello.Massimiliano Mascia, classe 1983, è il protagonista, nell'ultimo decennio, del rilancio del ristorantedi Imola nella realtà del XXI secolo. Mascia cresce al San Domenico fin da adolescente: è un luogo che sa di casa, dove le sue giornate sono accompagnate dal profumo delfresco pronto per essere sfornato e dove assapora per la prima volta i grandi piatti dello zio. Innamoratosi del mondo della ristorazione, Mascia si mette in, lavorando in alcune delle più grandi cucine del mondo come Ducasse a Parigi e al Plaza Athénée in Costa Azzurra. In questo periodo il giovane chef osserva, sperimenta e continua a crescere, tanto da ricevere dagli zii Natale e Valentino la piena fiducia: nel 2010 torna a Imola dove prende le redini del ristorante e della sua interaa soli 27 anni.«Al San Domenico ho trascorso un periodo importante della mia. Per me è sempre bello tornare e ringrazio Max per avermi proposto questa bella iniziativa. Fare rete tra chef, creare sinergie, è sempre significativo, soprattutto in un momento come questo», ha commentato lo chef Giancarlo Perbellini che proprio all’indirizzo stellato di Imola, sotto l’egida di Valentino Marcattilii, fece una dellepiù rilevanti del suo apprendistato, svolto tra Italia e Francia. Nato a Bovolone (Verona) e cresciuto in una famiglia storicamente legata al mondo dellae della, nel 1989, a soli 26 anni, firma l’apertura del suo primo ristorante, il Perbellini a Isola Rizza, che nel 1996 ottiene la prima stella Michelin e nel 2002 la seconda. Nel 2014 decide di concludere il percorso a Isola Rizza e inizia un nuovo capitolo della sua storia professionale con l’inaugurazione, nel cuore di Verona, del suo. Anche in questo caso, conquista le due stelle.Presidente del Bocuse d’Or dal 2010 al 2016, Giancarlo Perbellini è oggi a capo di unaenogastronomica diversificata di novetra Verona, Milano e la Sicilia. La sua cucina è un modello in continua evoluzione che esplora le diversità e le unicità gastronomiche delle diverse regioni italiane, all’insegna del gusto e della leggerezza.Per maggiori informazioni: delivery@sandomenico.it