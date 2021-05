Mercato Centrale, si riparte con gustose novità

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 10:51

Mercato Centrale Firenze

A Firenze si riparte l'11 giugno

Il Mercato Centrale di Roma

A Roma, si aprirà forse il 7 giugno

Il Mercato Centrale di Torino

A Torino il Mercato ha già riaperto

Il cantiere del Mercato Centrale di Milano

A Milano si va al 2 settembre

, ideato da, è un format lanciato dae cresciuto nel corso degli anni espandendosi anche a. L’idea che sta alla base è quella di dare alle città un luogo di aggregazione sociale riqualificando luoghi spesso in disuso valorizzando i protagonisti del cibo artigianale. Unche è piaciuto sin da subito per il concetto dila quale però è diventata un’arma a doppio taglio con l’le cui restrizioni hanno limitato proprio attività così. Ora però si pensa allaed è lo stesso Umberto Montano a stilare il calendario delleAttivo dal 2014 ospitato al primo piano dello storico mercato coperto di San Lorenzo aprirà il prossimo. Si stanno ancora aspettando le nuove relative alle aperture serali al chiuso, perchè non disponiamo di spazi aperti. Una grande novità: la pizzeria sarà affidata a, punto di riferimento per la cultura della pizza a Caserta. Sempre a Firenze “i banchi del Mercato” presso il Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio sono aperti.Ospitato dal 2016 presso lasta navigando a vista. «In questo momento - spiega Montano - è difficile leggere quali saranno gli sviluppi deldeie della clientela romana. Non sono così sicuro di aprire entro il mese di giugno. Stiamo aspettando il 7 giugno per vedere quali saranno idelle. Una novità, un divertente progetto di pizza al taglio con».Dal 2019 nato con il recupero del. «Abbiamo- spiega Montano - e ci stiamo preparando ad una grande novità. Il ristorante del Mercato sarà affidato acon apertura prevista per fine giugno».Nel complesso della. Un impegnativo progetto di rigenerazione urbana. I lavori sono finiti, tutto è pronto, sono stati scelti gli artigiani «dobbiamo solo riempire i frigoriferi», dice divertito Montano «ma aspettiamo ad aprire il. Non possiamo rischiare. Il mercato è un centro di aggregazione. Sono convinto che a settembre avremo laalle spalle e noi, esercizi di città, potremo iniziare a ricostruire i nostri percorsi ».