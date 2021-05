Il Moro di Monza apre il suo dehors. Cucina siciliana in Lombardia

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 19:30

Il Moro e la famiglia Butticé

diriapre con uncon una ventina di coperti immerso nel, a pochi passi dall'ingresso del ristorante. In carta i, una specialetipica dell'agrigentino, solitamente imbottita, a formare la “corona” da cui prende il nome la. Realizzate con semola di grano duro di piccoli produttori locali e lievito madre, per una lievitazione di 36 ore. La classica viene servita con un topping di pomodori, alici e pecorino. E realizzato homemade anche il bun dei nuovidedicati al pescato del, usando solo antichi grani siciliani che necessitano di circa 36 ore di lievitazione con la tecnica del. Tra i nuovi nuovisi trovano i gamberi alla catalana, al tonno o il bovino nazionale.«In attesa di poter riaprire e tornare a lavorare a pieno regime, abbiamo aperto il dehors de Il Moro con una proposta più easy e pop, prendendo spunto dalle nostre: i cuddiruni e i fish burger, con una chiara attenzione al Mediterraneo, per raccontare le nostre.In questi mesi di forzata chiusura abbiamo ricercato sempre più le nostre origini, per trasporle nei nostri menu», raccontano gli chefIl savoir faire e il gusto per l'di una famiglia siciliana coesa come quella deiche dal 1996 propone unadi chiara vocazione siciliana con il ristorante Il Moro. Salvatore Butticé che, dopo una carriera in sala, oggi è lo chef del ristorante insieme a Vincenzo Butticé, general manager di tutti i progetti della famiglia, e, sommelier de Il Moro.Ma nell'esperienza de Il Moro si mescolano anche tantiche la famiglia Butticé ha conosciuto e apprezzato dal 1996, quando hanno aperto il locale, e che sono il fil rouge della loro storia familiare, dalla natiaalla Lombardia, che li ha accolti.Per informazioni: ilmororistorante.it