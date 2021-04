Osteria alla Concorrenza, buon vino non mente

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 13:30

Il nuovo locale aprirà appena le restrizioni causate dalla pandemia cesseranno

Un tris di grandi del food and beverage a fare da garanzia

entre scriviamo non ha ancora aperto, ma appena i colori dellalo permetteranno in via Melzo al 12 tirerà su la claire l’. Siamo nella zona deldi stratendenza a, la Porta Venezia alle spalle dell’Hotel Diana. Ma in questo caso l’insegna su strada “Viniscelti” e “Osteria” ci riporta a un ritmo lento, ai locali di un tempo. La formula è quella che ha prosperato per anni sulgrazie all’Osteria, appunto, di, scomparsa insieme a lui.Quindi in via Melzo si annuncianoe piatti che non richiedono cucina: affettati, formaggi e ricette di semplice preparazione. Un luogo da gustare e sorseggiare, da abitare. A monte la garanzia di, cuoco dell’ormai balsonatodi via Vasari;, anima di, trattoria giapponese con i muri in comune con Alla Concorrenza; ed, che sarà l’oste.In attesa del tintinnar diper l’, il plauso per aver voluto impostare un locale che profuma di storia e per la determinazione dei tre soci... Per restare in ambito alimentare, salmoni che risalgono la corrente.Per informazioni: osteriaallaconcorrenza.business.site