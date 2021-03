Il pesce di The Fisherman Burger, un viaggio dalla Puglia agli Usa

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 10:30

La nuova apertura del titolare di The Meat Market

Vito Fiusco

I 40 coperti della sala interna

Il dehor esterno di The Fisherman Burger

, questa la novità destinata ad animare in questa imminente primavera il panorama dellacapitolina. Dopo una lunga pausa riapre in una nuova location, nel quartiere Nomentano, a due passi da piazza Bologna, un locale che si pone l’ambizioso obiettivo di diventare il punto di riferimento per gli amanti del. Una proposta innovativa che coniuga le tradizioni gastronomiche pugliesi del suo proprietario con le contaminazioni oltre oceano, per la precisione New England, regione degli Stati Uniti d'America situata nella parte nordorientale del Paese, affacciata sull'Oceano Atlantico a nord di New York. Il format sarà a metà strada traUn'avventura impegnativa quella che affronta il titolare, proprietario tra l’altro del The Meat Market , considerato il periodo non certo facile per la ristorazione: «Il disagio c’è, non posso negarlo viste le oggettive difficoltà operative, ma dobbiamo adeguarci alle scelte istituzionali . Se abbiamo solo ila disposizione e il, dobbiamo sfruttare al massimo questi slot. Ritengo questo momento alla stregua del Dopoguerra, è necessario fare dei sacrifici, anche importanti, ma sono certo che superata questa impasse la strada sarà in discesa. Anzi prevedo un exploit dovuto alla voglia della gente di recuperare quei momenti dial netto di qualche legittima esitazione iniziale. Secondo me gli imprenditori che non mollano in questo periodo raccoglieranno grandi soddisfazioni. È con questo spirito che ho voluto aprire il The Fisherman Burger, per proporre piatti accattivanti incentrati sull’altissima qualità della, che scelgo personalmente, rispettando lae quanto il mercato offre quotidianamente in tema di pesce».L’ambiente è improntato sullo stile marinaro grazie all’utilizzo dei colori tipici dell’arredamento nautico: il bianco e le sfumature pastello di azzurro sono, infatti, i due colori predominanti all’interno della risto-pescheria, la quale attualmente può ospitare (nel rispetto delle normative anti-Covid) un totale di 40 coperti negli spazi interni e 40 nel dehors, senza contare lo spazio al piano -1 che può essere riservato per una maggioreVariegate le proposte del menu anche se sul pezzo forte non ci sono dubbi. «Diciamo pure che chi viene da noi - spiega Vito Fiusco- non può esimersi dal provare il, il panino all’astice, un vero must dellache noi prepariamo con un pane speciale identico a quello londinese, ma sono irrinunciabili anche ile per rimanere invece sulla cucina pugliese le, il Fritto di paranza, i Cannolicchi gratinati e il Polpo arrosto cotto sui carboni che serviamo con chips. Un menu in grado di soddisfare trasversalmente più fasce di clientela, da quella giovane che cerca qualcosa di sfizioso ed easy ad una più matura che vuole concedersi pesce di eccellente qualità innaffiato da dell’ottimo».Tra le altre proposte del menu, le Fish Fajitas, tipico piatto messicano, con tutto il gusto del pesce fresco italiano servito su ghisa bollente e sempre di ispirazione messicana, i Fish Wrap, tortillas ripieni di salmone o di gamberi. Di livello l’offerta dei Fish Burger, con i panini forniti dall’, un’istituzione dell’arte bianca a Roma. Menzione d’onore per quello Del Pescatore, trancio di salmone, crema di patate, rucola, peperoni, olive taggiasche, salsa the Fisherman; il Barba Rossa, morbido bun con trancio di tonno, cime di rape, stracciatella, pomodori secchi e cipolla di Tropea; “Davy Jones”, pane croccante con polpo arrosto, scarola, uvetta, pinoli, provola; “Glauco”, ripieno di gamberi al vapore, melanzane fritte, scamorza, bacon croccante e maionese fatta in casa.Per chi ama i grandi classici, in carta può trovare i(gamberi, ostriche, tagliatelle di calamari, scampi e carpacci) e i primi piatti della, come gli spaghetti cozze e datterini, i mezzi paccheri con scampi e carciofi o la zuppa di pesce.Al menu si affianca una importante carta di champagne con etichette prestigiose ed un carta dei vini ampia che abbraccia un offerta da tutte le regioni, oltre ad una selezione di birre artigianali pugliesi. Per chi desidera concedersi un cocktail, le creazioni sono preparate dal bartender, Alan Sozzi. Infine da The Fisherman Burger è disponibile un servizioche permette di gustare grazie a degli appositi cartocci il fritto di calamari e gamberi, fish&chips, alici&chips o patate dolci americane.«Il locale appena inaugurato non è un approdo, ma un punto di partenza – conclude Fiusco – nel nostro settore è fondamentale non fermarsi mai ed accettare nuove sfide. Ci sono molti progetti in cantiere intanto, l’altro locale il The Meat Market aumenta la sua offerta, e a partire dal 28 marzo avrà unin zona Piazzale Clodio a Prati gestito interamente da Anita Nuzzi».Per informazioni: www.facebook.com/TheFishermanBurger