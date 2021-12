Pizza & Bolle, dalle farine Molino Vigevano all'abbinamento al calice

Uno spazio moderno, luminoso, ma soprattutto una garanzia di qualità. La pizza napoletana contemporanea di Pizza & Bolle, nuovo locale romano di Sant’Isidoro guidato da Riccardo Squillace, ha già riscosso numerosi consensi nella Capitale, dopo la prima apertura a Prati. Il capo pizzaiolo è un giovane napoletano, Giovanni Nesi, affiancato da altri due ragazzi. Nato al Vomero e trapiantato a Roma, Giovanni ha iniziato come cuoco e, da otto anni, lavora come pizzaiolo, con diverse esperienze alle spalle in alcune pizzerie napoletane della Capitale. Oggi Nesi è da Pizza & Bolle e porta in tavola pizze di alto livello realizzate con farine Molino Vigevano.

Giovanni Nesi

Vuole presentare il locale (addetti, coperti, storia, peculiarità)?

Sant’Isidoro Pizza & Bolle nasce dalla passione del piatto più popolare, la pizza, e l’abbinamento delle bollicine inteso nel senso più ampio del termine, con la ricerca di materie prime a chilometro zero. Il connubio con la birra è storicamente errato perché contiene gli stessi lieviti indigeni e questo fa sì che la digestione risulti pesante, a differenza di una bottiglia di metodo Classico o Champagne. Pizzaioli e personale di sala contribuiscono ogni giorno al buon andamento del locale che ha una capienza tra gli 85 e i 90 coperti.

Che tipologie di pizza proponete e quante ne avete in menu?

Proponiamo una pizza di stampo napoletano con una rivisitazione in chiave moderna. Il nostro menu pizza si suddivide in 3 categorie: le classiche, le classiche ma non troppo ed infine le eccentriche.

Quali farine utilizzate?

Utilizziamo farina di tipo 0 e farina integrale, in particolare la farina Vesuvio di Molino Vigevano.

Quale è il valore aggiunto e contenuto di servizio delle farine di Molino Vigevano?

La tenuta della lievitazione.

Quali sono le caratteristiche dell’impasto e il tipo di lievitazione?

Utilizziamo un impasto ad alta idratazione, mentre la lievitazione avviene in apposite camere.

Fidelizzare la clientela con una pizza: quali sono le carte da giocare?

Raccontare la materia prima, cercare di indurre il cliente a riconosce i sapori reali della terra.

La tua arte della farcitura?

Ogni pizza deve essere come un quadro, come un’opera teatrale senza prove generali.

