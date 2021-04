La pizza secondo tradizione: così la interpreta Paolo Surace

Pubblicato il 06 aprile 2021 | 09:30

S

Paolo Surace

Il lavoro, che passione!

Cuoco

Paolo Surace ha scelto la qualità del pomodoro Cirio Alta Cucina

iamo nel, a piazza Carità. Quisi fa ristorazione. Ai tavoli delsi è accomodata la storia. Oggi guida questa impresa ormai in prossimità dei due secoli di attività. «Nel 1905 - racconta - lehanno unito le forze a opera di mio, che ha dato quellaall’epoca necessaria. Era un, figura professionale che sa fare tutto nel locale, dall’amministrazione alla gestione dei fornitori, alla cucina. Un’arte che mi è stata tramandata da mio padre Raffaele».Socio fondatore e vicepresidente per 30 oltre 30 anni dell’, di cui ilè ilè stato un faro per il figlio, che tre anni fa, alla sua scomparsa, gli ha dedicato laadiacente il ristorante pizzeria. «Per mio padre ho creato laa base di cicoli, ricotta, provola, pomodoro, pepe. In carta anche una ricetta in onore di mia. La farcitura prevede provola, pomodoro e pepe».Paolo Surace sa mettere in scena la tipicae il Baccalà in cassuola con pomodoro, olive, capperi e pinoli ne è un esempio. «Una cucina che richiede molto impegno - sottolinea - Saper fare il cuoco e mettere insieme gli ingredienti non sono la stessa cosa. Ma se uno ha, non farà mai un giorno di lavoro».a tutto tondo, Surace èe nel suo locale presenta un menu “ristretto” a. I classici, Marinara e Margherita in testa. «La voce solista - annota - è rappresentata dalla. Una creazione a cui sono molto legato». È una sorta di passaggio di testimone, una dedica di papà Raffaele che associa bufala, pomodorino, fiori di zucca e radicchio.Lequi sono un punto di forza che da sempre, da 188 anni, contribuisce a fidelizzare la clientela. E a Napoli sul pomodoro non si transige. Quandoha fatto il suo ingresso nell’Paolo Surace ha colto la palla al balzo e ha fatto. « Per il ristorante - spiega - in prevalenza utilizziamo ie per il mondo pizza. Conferiscono, sviluppano il, alla vista si presentano con un bel colore rosso e sono sempre affidabili, non fanno sorprese».Grazie alla, isi mantengono intatti durante la cottura e se leggermente schiacciatiche si addensa a fuoco alto in una. Isono il prodotto simbolo di Cirio Alta Cucina. Grandi,e di, vantano una resa molto elevata grazie alla ricca salsatura.Per informazioni: www.ristorantemattozzi.it