La ripartenza di Affini a Torino tra aperitivi in barattolo e insalate a cm 0

Pubblicato il 24 aprile 2021 | 15:23

Affini riparte con l'aperitivo in barattolo e lo spritz subalpino

L’aperitivo in barattolo

Alla scoperta degli “Spritz Subalpini”

Liquori “in purezza” nei cocktail di punta

Nel piatto le eccellenze del territorio

Insalate a cm 0

Il latte? Bevanda soft drink

. Questo è lo spirito che stanno mettendo in capo numerosi gestori dei locali e ristoratori. Mettendo nel piatto nuove idee e nuove collaborazioni, ma con la consueta voglia di stupire, offrendo una proposta ancora più pop - sorprendente. Questa è la strada del Gruppo Affini.(presso Green Pea) lunedì 26 aprile,(Via Belfiore 16C) martedì 27 aprile e di(Piazza della Repubblica 3) mercoledì 28 aprile, il Gruppo Affini, capitanato da, in cui i concetti di sostenibilità, no-spreco e riutilizzo sono le fondamenta su cui costruire un’ idea di aperitivo e di miscelazione proiettato al futuro: nel rispetto del territorio, dell’ambiente e del consumatore.Le proposte gastronomiche saranno servite all’interno di eleganti barattoli di vetro, che i clienti potranno portarsi a casa e riutilizzare, in un’ottica di vetro a valore, dando loro una seconda vita e una nuova funzione., in arte “Alpac”, che ogni mese li abbellirà con intriganti vignette, rendendoli pezzi unici da collezione. Il barattolo di vetro garantirà, inoltre, una maggior conservazione delle materie prime, tutte rigorosamente del territorio, alimentando la filosofia di zero-spreco su cui si fonda l’identità di Affini e che in quest’epoca dominata dall’emergenza Covid si è ulteriormente rafforzata.Altro protagonista del rinnovato format sarannoe, preparati home made presso l’Opificio Urbano da poco inaugurato a Chieri.Sono tre le proposte di “Spritz Subalpini” attualmente in menu. Il Nuvospritz in cui il liquore Nuvolari si incontra con la birra. Una bevanda che può prendere direzioni e gusti differenti a seconda della tipologia di birra scelta per l’abbinamento. Il Wizard Spritz è invece frutto dell’incontro tra l’Elixir Le Masche e il sidro di mele del Birrificio Baladin con l’aggiunta di profumo di fieno. L’ApeRegina celebra il matrimonio tra il liquore Green Bee e la soda di miele fermentato “meadlight” con l’aggiunta di sciroppo di cedrata e gocce di lime., dallo storico Fernet al Nuvolari e l’Ascari,, dall’aromatico Green Bee al misterioso e intrigante Elixir Le Masche, nato in collaborazione con il ristorante stellato torinese Casa Vicina, o come ingredienti di cocktail sorprendenti come lo Zegna Forest in collaborazione con Zegna., attraverso collaborazioni con piccole realtà artigianali, alcune delle quali selezionate dalla Camera di commercio di Torino nel progetto Maestri del Gusto.Tra le chicche più interessanti da assaporare nel menu Affini ci saranno, ad esempio, i Green Plin, nati da un’idea del Gruppo Affini, con il ripieno a base di ortica e maggiorana e la pasta dal colore verde grazie alla presenza di spinaci disidratati. Un prodotto la cui preparazione è stata affidata al Maestro del Gusto Pastificio Bolognese Muzzarelli, tra i pastifici più conosciuti e quotati del panorama torinese.Il tagliere di carni crude sarà invece impreziosito da una serie di gelati salati prodotti dal Maestro del Gusto Agrigelateria San Pé di Poirino: il gelato salato vegetale alla senape accompagnerà la battuta di fassona, quello alla cipolla accompagnerà la salsiccia cruda di vitello de La Granda, mentre la Gradisca de La Granda sarà accompagnato dal gelato alla robiola di capra e polvere di oliva taggiasca Olio Roi.Solo presso “100 Vini e Affini” a Green Pea sarà poi possibile vivere un’esperienza unica,, realizzato grazie alla collaborazione con la giovane azienda piemontese Agrocooltour.Anche ilda Affini vivrà una sua seconda vita,. Così come avviene per i liquori, il latte dell’azienda Erbalatte, riconosciuto per la sua alta digeribilità e il suo sapore naturale, potrà essere degustato in “purezza” o come ingredienti di cocktail analcolici intriganti e fantasiosi.