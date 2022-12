Il ristorante Acquolina di Roma regala una cena stellata ai bisognosi

Acquolina, il ristorante due stelle Michelin del The First Roma Arte, è sceso in campo per i più bisognosi. Il 20 dicembre all’Ostello Don Luigi Di Liegro, una delle strutture di accoglienza della Caritas di Roma, il gruppo Acquolina ha, infatti, preparato una cena per 150 ospiti della struttura. Un regalo speciale per un Natale in nome della solidarietà, una cena “stellata” per chi non può permetterselo.

Acquolina ha preparato una cena per 150 ospiti dell'Ostello Don Luigi Di Liegro



L’impegno del Gruppo per chi ha bisogno

Il gruppo Acquolina, del quale fanno parte il ristorante 2 stelle Michelin, Acquaroof Terrazza Molinari, la pasticceria Velo e l’ultimo arrivato Alto, ristorante e cocktail bar, condivide con la Caritas i capisaldi su cui questa si fonda e per cui è nata nel 1971: educare la collettività sulle difficoltà dei più bisognosi e sensibilizzarla a uno scambio reciproco e non unidirezionale.



Una cucina attenta all’ambiente

L’indirizzo romano non è nuovo, infatti, all’impegno sociale e tra i fautori dei valori dell’intero gruppo ci sono l’executive chef Daniele Lippi, il pastry chef Andrea Cingottini e lo chef Matteo Cavoli. «La mia è una cucina contemporanea anche e soprattutto per i principi a cui si ispira. Così è stato con “Terra Arida” il dolce che ha posto l’attenzione sulla crisi climatica e ambientale, e così è stato per questo importante appuntamento con la solidarietà. Si è davvero contemporanei solo quando si vuole aiutare lasciando il segno con un atto concreto» dice l’executive chef Daniele Lippi.

Lo staff di Acquolina con la Caritas di Roma



Un modo per festeggiare la seconda stella

Acquolina affonda le sue radici all’interno dell’Hotel The First Arte, il primo dei tre boutique hotel, gli altri due sono The First Dolce e The First Musica, del gruppo The Pavilions Hotels e Resorts. All’appuntamento hanno partecipato, non solo gli chef dei vari outlet ristorativi, ma anche il restaurant manager Benito Cascone, Davide Fresiello, Luigi Traettino, il general manager del Gruppo Andrea La Caita e tutti i collaboratori del gruppo Acquolina e dei tre alberghi The First: Arte, Dolce e Musica.



L’indirizzo romano ha recentemente conquistato la seconda stella Michelin e una festa di solidarietà è sembrata sin da subito il miglior modo per festeggiare questo importante traguardo e, con l’occasione, donare uno speciale regalo di Natale ai meno fortunati.



Ristorante Acquolina - The First Roma Arte

Via del Vantaggio 14 - 00186 Roma

Tel 06 3201590