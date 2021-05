Al Ristorante Massimo d'Azeglio un nuovo menu per godersi l'estate romana all'aria aperta

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 12:30

A

Il nuovo dehors del Ristorante Massimo D'Azeglio a Roma

Tartare di spigola con cous cous alle verdurine e uova di salmone

Una nuova carta, fra tradizione romana e cucina veg

si apre la, per gustareall’aria aperta, in uno dei locali più antichi e storici della Capitale. Circondati dall’autentico stile fin de siècle che caratterizza la collezione Bettoja Hotels, il- membro dell’associazione “” - presenta la nuova “” dedicata all’estate e pensata per vivere i sapori romani durante i diversi appuntamenti della giornata.Situato di fronte al Ristorante, apre la stagione anche il- con 5 tavoli esterni distanziati in base alle misure preventive attuali per la sicurezza sanitaria - che crea così una nuova “finestra” privilegiata da cui ammirare Roma.Capitanato dallo chef, il ristorante propone i sapori della,che ricordano le origini della famiglia Bettoja, con cucina classica mediterranea rivisitata da moderne contaminazioni.La nuova carta offre anche delle sorprese, come il Trittico Vegetariano: Carpaccio di melanzana all’evo con pepe rosa; Fior di zucca ripieni di formaggi fusi; Tonnarelli fatti in casa con julienne di limone e menta. Mentre lasi articola in altri 15 diversi piatti dedicati, come l’Omelette alle erbe fini e l’Uovo bio croccante con fonduta di Parmigiano Reggiano e scaglie di tartufo nero. Per i winelovers la nuova stagione propone anche unasenza pari da degustare durante le cene o glinel dehors.La storia Bettoja, che da 140 anni non ha mai chiuso i propri hotel nella Capitale, prosegue e risponde alle esigenze di questo momento storico, in cui la sicurezza e la voglia di ritrovare le proprie abitudini si uniscono.Per informazioni: www.romehoteldazeglio.it