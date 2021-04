Tradizione veneta in chiave gourmet al Ristorante Maffei in centro a Verona

Pubblicato il 25 aprile 2021 | 08:30

Battuta di scottona della Lessinia al coltello con salsa verde al finocchio e gelato alla senape

Com'era la cena al Maffei pre Covid

Luca Gambaretto e la sorella Silvia

Luca Gambaretto, una vita da ristoratore

Risotto con crema di sedano di Verona

Dalle limitazioni causa pandemia alle nuove soluzioni come la delivery

Una delle sale del Ristorante Maffei

In cucina la tradizione veneta rivisitata in chiave gourmet

Bigoli con le sarde, pane, cipolla, crema di pomodoro confit

Il tavolo Giulietta e Romeo, dove concedersi una cena romantica

Do It Better, il network con sei ristoranti

Guancetta di manzo brasata all'Amarone

Torta di rose con crema allo zabaione

el centro di- precisamente in, l’antico foro romano ed oggi cuore pulsante del capoluogo scaligero - si incontra il. Ubicato nella parte occidentale della piazza, al piano terra dell’aristocratico palazzo costruito neiprimi decenni del XVII secolo, da cui ha preso il nome, propone unadalla forte personalità, che pesca a piene mani dallaculinaria veneta ed in particolare veronese. Una autentica chicca è la, con centinaia di bottiglie di pregio, che si sviluppa sotto il locale, tra i resti del Capitolium, l’antico Campidoglio romano, dedicato alla triade capitolina Giove, Minerva eGiunone.Ledel “Maffei”, come gli autoctoni chiamano questo ristorante, sono luminose ed accoglienti e tutte dislocate al piano terra. I, ben distanziati (lo erano già prima del Covid-19 per garantire la privacy di ogni cliente ) e con una curatissima, si sviluppano anche nel giardino adiacente al locale, con vista su piazza delle Erbe. Il tavolo più apprezzato si trova però neied è raggiungibile con un camminamento sospeso tra le rovine dell’antico Capitolium. Il nome, “Giulietta e Romeo”, la dice lunga sul fatto che è particolarmente adatto per romantiche cene di coppia a, con un cameriere a disposizione e, su richiesta, anche un accompagnamento musicale in sottofondo per rendere il tutto indimenticabile.Fin dal momento in cui si varca la porta di entrata al “Maffei” si respira un’atmosfera di signorilità ed efficienza. Spicca la grande attenzione riservata dalai dettagli, anche quelli più piccoli: nulla viene lasciato al caso. I piatti proposti sono raffinati e ricchi di profumi, mai scontati ed appaganti anche per i palati più esigenti. Il risultato è uno straordinario unicum di eleganza, vivacità eche mette l’ospite immediatamente a proprio agio e rende le portate ancora più autentiche e seducenti.Il direttore del locale è il giovane(32 anni) che dal 2010, assieme alla sorella Silvia, responsabile delle relazioni esterne e del, ha preso le redini del ristorante dai genitori -, prematuramente scomparso pochi mesi fa e- che lo gestivano fin dai primi anni ’90, da quando lo avevano acquistato da una precedente gestione.«Il locale è storico - dice Gambaretto - in quanto ha aperto i battenti nel 1885 come, si è trasformato in ristorante nel 1985 dopo la completa ristrutturazione di Palazzo Maffei, è fallito nel 1989 ed acquistato nel 1990 da mio papà che in pochi anni, con l’apporto di mia mamma, l’ha riportato stabilmente nella cerchia dei ristoranti più apprezzati di Verona. Ho iniziato a lavorare fra queste mura all’età di 15 anni, nel periodo estivo, libero da impegni scolastici. All’inizio lavavo piatti e bicchieri, poi via via sono passato agli altri settori del locale fra cui la sala, l’area che preferisco, e dal primo settembre 2010 sonofull time».«La responsabilità di gestire un luogo come questo - continua Gambaretto - è sicuramente grande, ma lemi sonosempre piaciute e continuo ad affrontare anche questa con impegno e determinazione».In quest’ultimo anno e mezzo la situazione non è stata delle più felici a causa dell’che ha portato a ripetutee tanteche continuano anche in questo periodo. Prima del Covid il ristorante faceva 40mila coperti l’anno ed in sala c’erano 12 camerieri. Adesso i numeri, come è facile immaginare, sono molto diversi e variano a seconda del periodo, aperture permettendo.Ma anche in questa situazione Luca, Silvia ed il loronon si sono persi d’animo e hanno puntato sue delivery, con consegna diretta a Verona e provincia ed in altre città venete ed emiliane, in un raggio di 200 chilometri. Ahanno confezionato(dall’antipasto al dolce), per mantenere viva la “voglia del Maffei” e consentire ad ognidi apprezzare nella propria abitazione piatti che, per qualità e fragranza, sembravano appena usciti dalladel ristorante.Le pietanze proposte, come già detto, raccolgono a piene mani dalla tradizione culinaria veneta, in particolare veronese, che è stata reinterpretata in chiave, senza però mai snaturarla. In un continuo dialogo tra passato e presente e con uno sguardo attento, come riportato nel menu, “alle tematiche ed alle piccole azioni che dobbiamo attuare per un domani migliore”. Fondamentale è anche l’utilizzo die solidali. Proprio per seguire la stagionalità il menu viene cambiato 4 volte l’anno, garantendo sempre la presenza di alcune pietanze iconiche, quelle più apprezzate dai clienti, quali ad esempio i, icon le sarde, ladi astice e gamberi, la guancetta di manzo brasata all’Amarone, la battuta diScottona della Lessinia in salsa verde ed il noto Filetto di manzo tenerissimo alla Rossini, in onore del famoso compositore marchigiano che oltre ad essere un eccellente musicista è stato anche un “bon vivant” tanto da sostenere: «Mangiare e amare, cantare e digerire: questi sono in verità i quattro atti di questa opera buffa che si chiama vita e che svanisce come la schiuma d’una bottiglia di champagne. Chi la lascia fuggire senza averne goduto è un pazzo».Interessanti anche i duedi 5 portate, di terra e di mare, in abbinamento ad uno dei tanti vini alla carta, molti dei quali serviti anche al. Buoni anche i dolci: per rendere ancora più dolce ed appagante pranzo e cena sono assolutamente da assaggiare l’ottimodi Verona, oppure ilcon crema al pistacchio o la Torta di rose con zabaione al marsala. Alla fine un buon caffè servito con un piatto di pasticcini, tutto nel segno di una indiscussa professionalità.«Per quanto riguarda la pasticceria - prosegue Gambaretto - è mia intenzione creare uncentralizzato per la produzione dei dolci, già oggi tutti di nostra produzione, che poi andranno distribuiti in tempo reale ai nostri 6 ristoranti».Infatti Luca Gambaretto mentre dirigeva il, è riuscito a ritagliarsi il tempo per avviare a Verona altri tre locali, l’, ile l’, due dei quali replicati a. Ristoranti inseriti nel network, il gruppo di ristorazione da lui creato nel 2017.Locali che oltre ad aver portato una ventata di novità nel contesto in cui si trovano, abbracciano segmenti ristorativi molto diversi tra loro e per questo apprezzati da un pubblico variegato, da quello che privilegia ildell’ Oblò , a chi apprezza idel Saos , per arrivare alladell’ Amo , un interessante bistrot ambientato in uno storico palazzo in Vicoletto Due Mori, a due passi da Piazza delle Erbe.«Il Saos– sono sempre parole di Gambaretto – propone una cucina salutista che unisce l’amore per ilall’attenzione per ildelle persone e dell’ambiente. I benefici effetti di questa cucina possono essere provati a casa propria anche per una settimana, grazie al pacchetto “Saos Life”, predisposto da unaed unain tre versioni (Energy, Detox e Power) che consente di ricevere alla propria abitazione due spuntini ed un pranzo, al lunedì,mercoledì e venerdì della settimana prescelta, insieme ad una».Per finire due parole anche sull’Oblò, un ristorantino che si trova a Porta Borsari, nel cuore della Verona antica, a poca distanza da Piazza delle Erbe e dall’Arena ed, al pari del Saos, replicato a Trento. Un locale frequentato soprattutto dache ne hanno fatto un punto di riferimento per uno unaveloce a base disfiziosi (da quello “Classico” al “Sottobosco” perarrivare al “Veggie” ed al “Nudo e Crudo”, per citarne solo alcuni) in abbinamento con le immancabili«Nei miei ristoranti – chiude Gambaretto – non si mangia solo bene, non si gustano solo prodotti di prima qualità e preparati con fantasia, ma si vive un’: l’ospite si deve sentire a casa propria fin dal momento in cui entra nel locale. Per me questa è la vera scommessa che bisogna vincere giorno dopo giorno assieme allo, che deve sentirsi sempre motivato al raggiungimento di questo importante obiettivo».Per informazioni: ristorantemaffei.it