Dai Tropici al Giappone restando a Milano. Tra le cucine tipiche per festeggiare la primavera in città

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 11:30

Come alle Hawaii grazie al poke

Hawaii a casa con il poke

Primavera giapponese

Sakura Sushi di Roberto Okabe (Fonte Fabiola Terenzio)

Come in Romagna

Il pesce come a Cesenatico si gusta da Giuliano

Weekend milanese… firmato

Weekend milanese con il sushi di Nobu

Pasqua in città

La Pasqua in città firmata Mandarin Oriental

ell’aria c’è già la. Anche nelle città come. Purtroppo, anche questa sarà una primavera, e una, ancora il. Come fare? Semplice! Ci si può consolare con il. E proprio da Milano arrivanoda portarsi direttamente a casa per fare entrare questa fantasticanel. Da ingredienti salutari, per cominciare a pensare alla prova costume e per fare il pieno di energie, a piatti scenografici per festeggiare la, la fiorituradei ciliegi. Ecco i nostri consigli per la primavera a Milano.Sognare ilpuò essere più facile del previsto. Anche Milano, infatti, si può finalmente gustare le iconichedi, un’immancabile tappa per tutti coloro che ricercano la verae che amano delle ricette sane, con ingredienti di qualità. Dopo aver conquistato Torino, il locale approda in Isola, in via Pollaiuolo 9, rendendo omaggio ai meneghini con tutto il gusto della cucina delle isole più conosciute del mondo, con un tocco di italianità e di stile. Belle, colorate e gustose, le poke bowl gourmet sono state studiate e perfezionate da un team di nutrizionisti ed esperti per fornire i macronutrienti adatti a una dieta sana ed equilibrata.Preparate per coniugare, creatività e sperimentazione, le proposte degli chef, formatisi proprio con pesonale hawaiano, possono essere pluri-personalizzate al momento della scelta, lasciando ampio spazio ad estro e fantasia.I ritmi lenti dalvengono abbinati a signature cocktail per un’esperienza rotonda e completa da vero ristorante gourmet. L’offerta si ampia introducendo anche, coloratissimie la golosa home-madeda ricetta originale americana. Insomma, sul balcone ma come ai Tropici.Per informazioni: www.pacifikpoke.com Daial, sempre restando a Milano. Ogni anno in primavera i giapponesi festeggiano la bellezza effimera del Sakura, idel, uno dei simboli del Sol Levante. È la tradizione millenaria dell’(letteralmente: “guardare i fiori”): sotto ogni albero fiorito viene steso un telo, e al piacere di sostare sotto una delicata pioggia di petali, si aggiunge la gioia del cibo e della compagnia.A questa antica usanza nipponica carica di significati simbolici,dedica: un menu speciale pensato dallo chefe disponibile, sia per l’asporto sia in delivery, da domenica 21 a domenica 28 marzo.Nel menu, oltre ad amuse-bouche ed edamame leggermente piccanti, alcuni grandi classici di Okabe, dal Tris di Nido (sfiziosi Involtini di salmone, tonno e ceviche in pasta kataifi croccante) agli Ebi Fry (Gamberi in tempura avvolti in pasta kataifi croccante e serviti con salsa agrodolce); ma anche piatti dellasecondo lo stile Finger’s: Hana Sashimi (Fiore di salmone o tonno), Soba Ten Tamago (Spaghetti freddi di grano saraceno con tempura di gambero e melanzane), Sakura Mix (quattro uramaki creativi dello chef) e Sakana Tataki (Tonno o salmone scottato con verdure di stagione). E come dessert Sweet Sakura: delicata Creme brulée al tè verde con salsa ai frutti di bosco.Ad accompagnare il tutto, unaprodotta con luppoli sloveni del Birrificio lombardo L’Orso Verde.Per informazioni: www.fingersrestaurants.com Da, per celebrare la tradizione culinaria romagnola: ecco la mission dei ristoranti, di proprietà della famiglia Sassi, dal 1987., figlio d’arte della nota chef, porta avanti l’azienda di famiglia con piglio giovane e molto attuale. Dopo un lungo periodo di apprendistato sotto l’ala di Liliana, oggi sono tante le iniziative messe in campo da Alessio per tenere i suoi locali al passo coi tempi.Nel 2017, scommettendo su sé stesso, ha aperto a Milano una nuova mecca del gusto, dove assaporare, proposto in chiave romagnola. Il nuovo Giuliano milanese si trova in una posizione di grande prestigio, ai piedi della Torre Velasca a pochi passi dal Duomo.Il carattere e la tempra fanno parte delle caratteristiche tramandate in famiglia e Alessio investe sui suoi progetti, nonostante la situazione possa sembrargli avversa: «Se non giocassi in contro piede, verremmo messi in ginocchio anche noi da questa crisi globale. Stringiamo i denti oggi, per essere più forti domani!» afferma lo stesso Alessio.Per informazioni: www.dagiulianofood.it Ma non solo cibo. Per chi sarà a Milano o per i milanesi che sognano di provare l’autenticaecco due proposte da non perdere. La prima porta la firma e la garanzia dell’Situato nel cuore deldella, Armani Hotel Milano invita a regalarsi una vacanza in centro città grazie alla formula Weekend Milanese.Due giorni per vivere un’esperienza intima nel massimo del comfort avvolti da un’atmosfera unica, grazie a un pacchetto che include il pernottamento, prima colazione e il pranzo per due firmato dall’executive chefIn menu piatti della tradizione italiana, a base di carne o di pesce, tra cui il Riso Riserva San Massimo “alla monzese”, luganega, raponi, il Galletto spaccato “alla diavola” senape e pane aromatico, la Spigola in crosta di sale alle erbe o il Tegame di Carciofi “alla giudea”. Proposte che cambieranno ogni fine settimana con una selezione di antipasti, due primi, due secondi e un assortimento di pasticceria.E per gli amanti della cucina di, unione tra la cultura giapponese e l’esperienza tutta italiana dell’executive chef Antonio D’Angelo, c’è inuna selezione di piatti creati ad hoc e serviti all’Armani/Bamboo Bar o direttamente in camera.Per informazioni: www.armanihotelmilano.com Anche ilfesteggia lae lacon la sua proposta Easter in Milan le proposte gastronomiche dello chef, executive chef del ristorante 2 Stelle Michelin Seta.L’offerta prevede gustose sorprese fin dall’arrivo, con dolci amenities che nella loro forma e sostanza stupiranno tutta la famiglia. Inoltre, Easter in Milan comprende il tradizionale pranzo pasquale, quest’anno disponibile non solo la domenica di Pasqua ma per l’intera durata dell’offerta, dal 1° all’8 aprile.Ilparte dallaper svelare un’alta tecnica e uno studiato e inedito accostamento di ingredienti. Il viaggio nel gusto ideato dallo chef, disponibile al Mandarin Bar & Bistrot, prevede sfiziosi antipasti come l’Uovo croccante con crema di topinambour e salmone selvatico, per proseguire con un delicato primo come i Tagliolini con verdure di stagione e salsa al marzolino e richiamare la tradizione con l’Agnello, cui si aggiunge la creatività dello chef con un accompagnamento a base di polenta agli asparagi e pompelmo. Conclude il pranzo pasquale l’immancabiledel pastry chef Nicola Di Lena, che può essere ordinata anche daPer informazioni www.mandarinoriental.com/milan