Dove cadono le stelle Michelin? Ecco quali sono le località più "illuminate"

a presentazione della Guida Michelin 2021 , la cosiddetta “rossa”, sempre tanto attesa e tanto generatrice di commenti e gossip, quest’anno è avvenuta in originale cornice virtuale, no frills! Esauriti i commenti a caldo, quelli immediati dove ci si focalizza su new entry, esclusi, salti in avanti e retrocessioni, qui facciamo analisi altra.Abbiamoed è a quel punto la località che tesaurizza il totale delle stelle. Ma, troppo facile. È chiaro che, di cui tre apportate da La Pergola, tallonata da Milano con 21 stelle di cui tre apportate da Enrico Bartolini a Mudec, e in terza posizione, ben distanziata, Firenze con 11 stelle di cui tre apportate da Enoteca Pinchiorri. Come dire: tutto ovvio, tutto scontato e prevedibile!Le stelle adesso le ripartiamo invece per popolazione delle “località stellate”; insomma, agiamo secondo il concetto di “densità”.E qui ne vediamo delle belle!. Il trionfo dell’Italia dei borghi belli.In approccio bottom-up, diamo uno sguardo alle prime 12 località.Allaposizione, con un’unica contribuzione, quella del ristorante tristellato, si colloca(Mn). Qui c’è una stella ogni 1.436 abitanti.Anche per l’posizione è bastevole la presenza di un unico ristorante, il bistellatoin Valle Isarco, a(Bz). Una stella ogni 1.334 abitanti.Inposizione, quel borgo pittoresco sulla Costiera Amalfitana che Wagner definì il terrazzo sul mondo. Parliamo di(Sa) con due stelle, una per ciascuno il. Una stella ogni 1.245 abitanti.Torniamo sulle Alpi per trovare laposizione. Siamo a(Bz) e la contribuzione delle due stelle del ristorante. Una stella per ogni 1.224 abitanti.Il famoso tristellato, è bastevole da solo a far guadagnare l’posto in classifica a Badia(Bz), dove siamo ad una stella ogni 1.168 abitanti.posizione per(Cn), grazie alla presenza del ristorante bistellato. Una stella ogni 1.120 cerveresi.Alposto il comune di(Tn) con una stella ogni 1.014 abitanti, grazie alla presenza nella famosa frazione di Madonna di Campiglio, di tre ristoranti stellati:Torniamo in provincia di Cuneo e inposizione troviamocon due stelle. Contribuiscono pariteticamente. Una stella ogni 990 abitanti. E quindi dalla quinta alla prima posizione, oramai le stelle si contano non per migliaia di abitanti, bensì per centinaia!Siamo proprio messi bene. Andiamo sul Benaco, sponda occidentale, quindi in Lombardia, in provincia di Brescia, per trovare la località che occupa il. Siamo a. Tre ristoranti stellati per un totale di quattro stelle. Apporta due stellee ciascheduno con una stella ci sono. Gargnano conta 2.878 abitanti, ergo c’è una stella ogni 720 abitanti!Alposto, con una stella ogni 671 abitanti, troviamo la città lacustre di(No). Un solo ristorante, il famoso bistellatoAlposto, unica località del Centro Italia in questa dozzina,(Ri), con il bistellatoche comporta la presenza di una stella ogni 613 abitanti.Ed eccoci aldel podio. The winner is... con una stella ogni 281 abitanti per un totale di due stelle arrecate dal ristorantee dal ristorante, il comune di(Cn).Uno sguardo a maggior valenza sinottica ci lascia individuare ben quattro località in Piemonte, e di queste ben tre nella sola provincia di Cuneo. Identico posizionamento per il Trentino Alto Adige, con quattro località di cui tre in provincia di Bolzano. A seguire con la Lombardia con una presenza in provincia di Mantova ed una in provincia di Brescia e poi con una località ciascuna il Lazio con la provincia di Rieti e la Campania con la provincia di Salerno. E come detto sempre i borghi dell'Italia più autentica... dove l'Italia fa l'Italia.