In Val d’Ega la neve è slow: la natura a portata di turisti

Pubblicato il 10 gennaio 2021 | 11:02

L

Escursione con le ciaspole in Val d'Ega - Foto Günther Pichler

o sci in pista è off limits, ma la(Bz) non abbandona chi non vuole rinunciare allaunendo al piacere delloinvernale il gusto di rallentare e apprezzare con la giusta attenzione ilvestite di bianco.L’attivazione di unoda Obereggen e Nova Ponente al Passo Oclini è solo l’ultima delle accortezze che il cuore del Patrimonio Naturale dell’Umanità Unesco mostra nei confronti degli appassionati. Sportivi che possono godere di oltretra i boschi innevati die Pietralba o i paesaggi del Passo Lavazè. Oltre ai 60 km di piste a Nova Ponente, Monte San Pietro e Pietralba e agli 80 a Passo Oclini e, altri 20 arricchiscono il patrimonio del fondo asotto il Catinaccio.I paesaggi innevati della Val d’Ega creano inoltre l’atmosfera perfetta per leintorno al Latemar e al Catinaccio, anche fuori dei sentieri segnati. Facili tratti pianeggianti con una splendidae impegnativi tour in vetta, dove trovare sentieri non ancora battuti, sono straordinarie esperienze che permettono di ridefinire il senso del contatto con la natura.Ogni martedì, mercoledì e giovedì vengono organizzate delleattraverso il paesaggio invernale della Val d’Ega, con partenza da Nova Ponente o da Nova Levante. Tutti i mercoledì, è invece possibile partecipare alle passeggiate guidate a Nova Ponente, per un tour panoramico a 360 gradi.Tra i frequentatori abituali della Val D’Ega non mancano infine quelli che amano scendere lungo i pendii in maniera alternativa. Loè uno sport che unisce le generazioni nel nome del divertimento.Per informazioni: www.valdega.com