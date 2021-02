Mtv Lombardia non si ferma e lancia un questionario dedicato ai wine lovers

Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 12:24

a situazione generale dell’Italia è ancora incerta, non sappiamo che cosa succederà da qui ai mesi estivi. Ma ilnon resta con le mani in mano e lancia unaperto a tutti glie i, per conoscere i loro sogni, i loro desideri, le loro passioni.L’obiettivo è cercare di delineare al meglio quali sono lequando si intraprendono visite in cantina o percorsi enoturistici. Per compilare il questionario (in forma del tutto anonima) basteranno 3 minuti. In questo modo si aiuterà il Movimento Turismo del Vino Lombardo ad offrire esperienze enoturisticheE non è finita qui! Compilando il questionario e indicando i propri dati si riceverà unda utilizzare durante il 2021 per le attività organizzate dal Movimento Turismo del Vino Lombardo (ad esempio Calici di stelle, Cene sotto le stelle, 50 Sfumature di Pinot Nero, ecc.).