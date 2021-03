Viggiù, dalla paura delle varianti al turismo "pucciniano" Covid-free

Primo Piano del 14 marzo 2021 | 08:30

Il centro di Viggiù

Dalla paura alla speranza

Il vantaggio dell'immunità

Obiettivo: turismo covid-free

l grandesembra aver lasciato posto a una speranza: essere la prima localitàdella Lombardia (e forse dell’intero Paese) ad accogliere i turisti non appena si potrà. A, comune di 5.200 abitanti in provincia di Varese, intanto si preparano. «Invitiamo tutti a venire qui a trovarci quando sarà possibile. Abbiamo sempre eventi culturali ed estivi interessanti. Quest’anno, per esempio, abbiamo già programmato un minipucciniano per i 100 anni dalla visita di Puccini a Viggiù, dove veniva per la caccia e ha composto una parte della Turandot», racconta il sindacoL’entusiasmo della prima cittadina tradisce però ilscampato. Presa per i capelli nel mezzo di un’ondata di variante covid, Viggiù è stato sottoposto a unototale e alla successivad’urgenza. «La primaè stata già somministrata a oltre tremila persone e possiamo dire che siamo oltre la soglia dell’immunità di gregge con circa il 73% della popolazione coperta dal siero», spiega Quintiglio.Un vantaggio, quello dell’, prima di tutto riservato ai cittadini di Viggiù – che per la cronaca non sono tutti(qui nel 1881 si formò il primo corpo di pompieri volontari celebrati da un'omonimo film nel 1949). I lavoratori, infatti, hanno potuto tornare a circolare liberamente dall’altra parte della frontiera. Possibilità che diventa anche un biglietto da visita importante: «Immagino che un datore di lavoro svizzero si senta più garantito sapendo che il proprio lavoratore italiano è vaccinato», afferma Quintiglio.Stessa cosa, di qua del confine, vale anche per gli. Al netto delle ultime disposizioni del ministero della Salute, negozi, bar, ristoranti e punti vendita al dettaglio possono tornare ad aprire le serrande, a far rivivere il piccolo centro. «D’altronde, come mi ha riferito giusto qualche giorno fa un, i punti vendita sono rimasti chiusi per un periodo lungo 216 giorni durante il 2020. Davvero tanti», ricorda Quintiglio.L’obiettivo, ora, è quello di prepararsi allacercando di fare meglio della scorsa quando, impossibilitati i grandi spostamenti, molti lombardi hanno preso d’assalto leche cingono Viggiù. «In alcuni giorni c’era più gente qui che sul lago», riporta Quintiglio. Al di là della montagna, però, le attrazioni non mancano.

Il paese varesino conta otto chiese (la principale è quella di Santo Stefano Protomartire), tre musei (una gipsoteca dedicata a Enrico Butti, il museo della scultura vigiuttese dell’Ottocento, quello degli artisti del Novecento e uno dedicato ai Picasass, ossia i cavatori di pietra) e la Villa Borromeo: l'edificio con pianta a "C" è aperto con un cortile rivolto verso via Roma e delimitato da un colonnato che, nella parte centrale, forma una sorta di esedra.