Maggio in Trentino tra natura, trekking e tanto gusto

Pubblicato il 21 aprile 2021 | 11:09

Maggio in Trentino con Gemme di gusto Foto: L. Campolongo

Il maggio trentino… con gusto

Il turismo enogastronomico riparte

, boschi e prati in fiore. Queste alcune delleche anche quest’anno la Strada del vino e dei sapori del Trentino farà vivere ai propri ospitiIl Trentino è sicuramente uno dei posti in cima alla lista di desideri di molti italiani e maggio è il periodo perfetto per esplorarlo. Per rendere la visita ancora più attrattiva,, calendario di iniziative, aperitivi, degustazioni, trekking nella natura nei weekend per dare il benvenuto alla bella stagione., dalla Valle di Cembra al Lago di Garda, dalla Piana Rotaliana alla Vallagarina, dall’Altopiano della Vigolana alle Giudicarie, dalla Valle dei Laghi alla Valsugana, passando per Trento grazie alle opportunità offerte dai Viaggi di gusto, pacchetti vacanza costruiti su misura delle esigenze dell’ospite contattando l’associazione.Gemme di gusto è una rassegna che fa parte delle manifestazioni enologiche provinciali ed è organizzata in collaborazione con il Consorzio La Trentina e il supporto di Comune di Trento, Comunità di Valle Alta Valsugana Bersntol, Comunità della Valle dei Laghi, Bim Sarca.

Per informazioni: www.tastetrentino.it/gemmedigusto