Voglia di montagna e di buon cibo? Aperta la stagione a Rio Pusteria

È

Riparte la stagione nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria

Tra sci estivo e malghe

Tante e diverse le escursioni per le famiglie

In un maso contadino per preparare il pane

Immersione totale nella natura

Il sentiero della creazione

A caccia di sapori tipici

Una carta, tanti servizi

Dal 13 maggio, gli amanti della montagna e della vacanza attiva, potranno, situata tra la Valle Isarco e la Val Pusteria, tra, assieme ad alcune novità, attendono grandi e piccini per un'estate rigenerante, divertente e all'insegna della mobilità sostenibile e gratuita garantita da Almencard Plus.Quest'estate l'area vacanze sci & malghe Rio Pusteria , tra le curiosità e i luoghi da scoprire, aggiunge alle già note località di Rio di Pusteria, Maranza, Valles, Rondengo, Spinga, Vandoeis, Fundres, Vallarga,: un altopiano a 1.210 metri di altitudine, situato lungo la Strada del Sole della Val Pusteria, noto anche come la regione che vanta più ore di sole in Alto Adige. Una nuova meta da esplorare, tra antichi mulini, misteriose piramidi di terra, solarium naturali, sentieri tematici e tante occasioni di svago. Per consentire agli ospiti di godere a pieno tutto quello che il territorio ha da offrire, l'area vacanze sci & malghe Rio Pusteria ha preparato per la stagione estiva un variegato programma settimanale per tutte le esigenze e tutte le età.(Escursione per le famiglie a Terento - "Dal grano al pane"), osservandone la cottura nell'antico forno a legna. Sempre per grandi e piccini,, che mette alla prova l'abilità dei partecipanti, chiamati a costruire il ponte per affrontare la traversata del fiume (Escursione per famiglie)., riporta invece l'attenzione delle famiglie alla salute e al riequilibrio psicofisico attraverso il respiro dell'aria pura di montagna. All'interno del programma anche, la proposta estiva ideale sia per ciclisti esperti che per principianti: con diversi punti di partenza in base al giorno della settimana (Rio Pusteria-lunedì e mercoledì; Terento-martedì; Rodengo-giovedì) e con la possibilità di scegliere tra percorso facile e percorso sportivo, ognuno ha l'occasione di salire in sella e godersi la varietà dei paesaggi e delle località.L'estate nell'area vacanze Rio Pusteria è anche sinonimo di bellezze paesaggistiche da immortalare:, cinque meravigliose vette altoatesine: il Picco della Croce (3.132 m), Cima Cadini (2.888 m), Cima Seefeldspitze (2.715 m), Cima di Terento (2.740 m) e Astjoch (2.194 m). Per i più piccini, esperienze uniche sono garantite negli attrezzatissimi parchi gioco ad alta quota, quali il Parco del Sole Gitschberg,, che offrono l'occasione per un contatto con la natura ludico e genuino. Non mancano poi gli itinerari tematici dedicati a figure leggendarie e magiche, attraversando cascate, boschi incantati e ruscelli, come il sentiero degli Elfi e il sentiero di Ywein, da percorrere anche in passeggino.Mix di natura e tipicità,: lo raccontano le oltre 30 strutture tra malghe, baite e rifugi che valorizzano i sapori altoatesini e sfruttano gli ampi spazi esterni per garantire una pausa ristoratrice all'aria aperta, autentica e sicura. Menù che spaziano dai taglieri di speck e formaggi di malga ai canederli, dal Kaiserschmarrn (tipica frittata dolce) al vino locale.Per una vacanza completa l'area vacanze Rio Pusteria propone Almencard, uno strumento indispensabile per vivere il proprio soggiorno in questo territorio:, permette di usufruire gratuitamente delle cabinovie Gitschberg e Jochtal e del collegamento con l'Alpe di Rodengo-Luson (nella sua versione Plus sono gratuite anche la funivia Maranza, i viaggi in treno all'interno della regione, i bus cittadini e le funivie). In più, oltre al già citato ricco programma settimanale di attività, comprende l'ingresso in oltre 90 musei dell'Alto Adige e sconti per gli acquisti nei negozi aderenti.