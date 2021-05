Alla scoperta dei borghi sul Mincio tra piatti tipici e Divina Commedia

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 12:35

Vista dalla ciclabile sul fiume Mincio

Borghetto torna a vivere

Tutti pazzi per i tortellini di Valeggio

La nuova passeggiate dedicata a Dante

La passeggiata dedicata a Dante Alighieri

onostante il tempo più autunnale che primaverile, il weekend scorso è stato da grande “affollamento” lungo, valvola di sfogo di migliaia di persone dopo i mesi del lockdown. Italiani, ma anche moltissimi tedeschi tornati finalmente nel bel Paese.per una giornata all'insegna del relax s, dominato dal parco Sigurtà, dalla rocca di Monzambano e controllato da Forte Ardietti in quel di Ponti.Comuni (e mete) equamente divisi fra Veneto e Lombardia, e le province di Verona e Mantova con un, capolavoro della tradizione culinaria locale.A tener banco (e la cronaca) e stata ladai soliti cretini e imbecilli di turno. Idea realizzata dall'Associazione culturale Alda Merini e sostenuta dall'amministrazione comunale con appositi pannelli posti lungo le vie del centro storico, partendo dal ponte Nassiriya per salire fin su alla Rocca che domina tutta la valle del Mincio e le colline moreniche del basso Garda.tratte dall'Inferno, Purgatorio e Paradiso. Un modo originale per ricordare i 700 anni della morte del Padre della lingua italiana e per avvicinare ai passi più significativi della grande opera. E invece... qualcuno ha vandalizzato metà dei cartelli appena posti.Un gesto che non ha comunque scoraggiato le promotrici, ma che dimostra quanta strada c'è ancora da fare, per dirla con il sommo: «fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza».