Fuggire per tornare più belli e giovani? Ecco le migliori spa delle Seychelles

Pubblicato il 26 maggio 2021 | 11:06

N

Benessere all’Hotel Le Duc, Praslin

Qui bellezza e relax fa rima con natura

Yoga, meditazioni e trattamenti olistici tra i must

L’approccio olistico a 360 gradi

Oltre al benessere e relax c’è di più!

Le spa più esclusive

Avani Spa-Avani Seychelles Barbarons Resort&Spa

Azur Spa-Alphonse Island

Banyan Tree Spa-Banyan Tree Seychelles

Circle of Connection Spa-Four Seasons Desroches

Eden Rock Wellness and Spa Centre-Le Domaine de l'Orangeraie

Eforea Spa-Hilton Seychelles Labriz Resort&Spa

Eforea Spa-Hilton Seychelles Northolme Resort&Spa

Eforea Spa-Double Tree by Hillton Seychelles Allamanda Resort&Spa

Frangipani Spa - Valmer Resort

Hotel Le Duc Praslin

Hilton Spa-Four SeasonsResort Seychelles

Kempinski Seychelles Resort & Spa

La Digue Island Lodge Spa

Le Spa Latanier-Cerf Island Resort

Maia Spa-Maia Luxury Resort&Spa

North Island Spa - Luxury Private Island Resort

Paradise Sun Spa

Pure Bliss Spa – Bliss Hotel Praslin

Raffles Spa – Raffles Seychelles Praslin

Savoy Spa – Savoy Seychelles Resort&Spa

Sens Spa – Carana Beach Hotel

Sens Spa – Denis Private Island

The Spa – JA Enchanted Island Resort

Sesel Spa – The H Resort Beau Vallon Beach

Six Senses Spa – Zil Pasyon Resort Félicité Island Private

The Oasis Spa – Oasis Hotel Restaurant&Spa Praslin

The Rock Spa – Fregate Island Private

U Spa – Constance Ephelia Mahé

U Spa – Constance Lemuria Resort Praslin

Waterfront Spa – Coco de Mer Hotel&Black Parrot Suites

Waterlily Spa – Le Domaine de la Reserve

Zen Spa – Le Méridien Fisherman’s Cove

, arcipelago di 115 isole nell’Oceano Indiano,dal punto di vista estetico e del recupero psicofisico., che unisce alla bellezza dell’ambiente incontaminato e accogliente un mood rilassato e in connessione con la natura, sede ideale. Alle Seychelles salute e benessere diventano autentica estensione dell’ambiente naturale circostante. È per questo che spa e centri benessere e dedicati alla salute, fioriscono ovunque sulle isole, molti all’interno dei principali resort, altri indipendenti.di opulenti resort a 5 stelle all’ambiente rilassante di esclusivi rifugi insulari, le Seychelles offrono un viaggio di trasformazione personale in un ambiente ampiamente considerato come il più bello della Terra.Qui, infatti, nel paradiso della natura, è facile: yoga e meditazione, massaggi rilassanti, scrub, bagni detox, impacchi e trattamenti idratanti tonificanti, nonché una gamma completa di trattamenti di bellezza esclusivi per una rigenerazione completa di corpo e anima.Questes che le rendono un paradiso di relax, secondo un approccio olistico che ha come principio cardine la connessione con la natura.: alcune si trovano direttamente sul pelo dell’acqua, altre in punti panoramici con vista sull’Oceano, altre ancora immerse nella foresta tropicale, oppure a strapiombo su scogliere granitiche.: il contesto favorisce uno stato d’animo in connessione con la natura.: a base di ingredienti locali, biologici e sostenibili, ottenuti dal mare o dalle foreste incontaminate, in coerenza con l’approccio attento all’ecosistema adottato in tutte le isole Seychelles.: oltre ai migliori trattamenti estetici (massaggi, trattamenti di bellezza detossinanti ed energizzanti, ringiovanenti, dimagranti, rilassanti), viene dedicata una grande attenzione alle discipline come yoga e meditazione, programmi fitness, reiki.da un’isola all’altra e golf per fornire il giusto equilibrio tra relax ed euforia nella propria esperienza benessere di una vita. Un’opportunità per ricalibrare mente, corpo e anima in mezzo alla straordinaria bellezza naturale di queste splendide isole.Il ritmo lento e tranquillo della vita delle Seychelles si combina con la straordinaria bellezza naturale dell’arcipelago per produrre uno sfondo idilliaco per ritrovare energia ed equilibrio in un ambiente gentile, accogliente e naturalmente protettivo.Dopo millenni, le Seychelles rimangono lo stesso rifugio di sempre e praticamente ancora incontaminato, luogo ideale come potente antidoto allo stress e alle tensioni della vita di tutti i giorni in città sempre più caotiche. La possibilità di vivere in simbiosi dalla natura offre l’opportunità unica di energizzare il proprio corpo stanco e nutrire l’anima nella terra dell’estate perpetua dove l’armonia è un modo di vivere.