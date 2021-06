Scoprire Innsbruck camminando: sette sentieri tra città e montagna

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 12:08

C

Marie Theresien strasse. Foto: Innsbruck Tourismus Christof Lackner

Innsbruck, 7 itinerari per conoscere la città

Il trampolino per il salto con gli sci del Bergisel. Foto: Innsbruck Tourismus Mario Webhofer

Il punto di partenza: 2.657 scandole scintillanti

Tettuccio d'Oro. Foto: Innsbruck Tourismus Christof Lackner

Un sepolcro senza tomba

Il palazzo imperiale Hofburg e la mostra multimediale

Il palazzo imperiale Hofburg. Foto Innsbruck Tourismus Christof Lackner

Dall’Arco di trionfo a Maria-Theresien-Strasse

7 volte alla scoperta della città: tutte le passeggiate “Walks to explore”

Walk 1 : Prospettive alpino-urbane: città e montagna in un unico tour

: Prospettive alpino-urbane: città e montagna in un unico tour Walk 2 : Giù nella gola, su sul trampolino: tra il trampolino per il salto con gli sci e la gola Sillschlucht

: Giù nella gola, su sul trampolino: tra il trampolino per il salto con gli sci e la gola Sillschlucht Walk 3 : Dallo stile moderno a momenti di raccoglimento: i sei mercatini di Natale di Innsbruck

: Dallo stile moderno a momenti di raccoglimento: i sei mercatini di Natale di Innsbruck Walk 4 : Massimiliano, Sissi e compagnia bella: sulle tracce degli Asburgo

: Massimiliano, Sissi e compagnia bella: sulle tracce degli Asburgo Walk 5 : La giovane Innsbruck: in sella alla bici per scoprire la piazza degli skater, il paradiso dell’arrampicata e il lago balneabile

: La giovane Innsbruck: in sella alla bici per scoprire la piazza degli skater, il paradiso dell’arrampicata e il lago balneabile Walk 6 : Alla scoperta della modernità di Innsbruck: un’architettura di livello mondiale si sposa con l’arte edilizia tirolese

: Alla scoperta della modernità di Innsbruck: un’architettura di livello mondiale si sposa con l’arte edilizia tirolese Walk 7: L’Innsbruck autentica: fuggire dal trambusto del centro storico e sostare in atmosfere ricche di storia





Il compagno di viaggio perfetto: la carta ospiti Innsbruck Card

Welcome Card unlimited

ultura e natura, tradizione e tendenza, quieto relax e sfide emozionanti.. Gli affascinantiche invitano a conoscere la città guardandola da prospettive diverse. Percorsi a tema che portano a scoprire individualmente, lontano dalla folla, in assoluta libertà tutte le sfaccettature di questa incredibile città circondata dalla Alpi.Uscire finalmente all’aria aperta e fuggire dalla quotidianità.e sfruttare la riconquistata libertà per scoprire nuove prospettive. A Innsbruck , percorrere vie nuove e poco battute è facile.Gli itinerari Walks to explore,. Un viaggio tra l’architettura dell’imponente trampolino per il salto con gli sci del Bergisel e la suggestiva gola naturale Sillschlucht, attraverso lo storico quartiere di Anpruggen o lungo gli scenari più giovani e moderni della città., permettendo così di conoscere, oltre alle zone abituali, anche gli angoli cittadini più segreti e affascinanti., ad esempio, l’atmosfera imperiale si respira fin dai primi passi: questo particolare itinerario si addentra nel retroscena storico e imperiale della città, toccando alcuni dei monumenti più noti e spettacolari.. L’itinerario Walks to explore che porta a seguire le tracce degli Asburgo parte proprio da qui. Gli abitanti della città devono la realizzazione del loro prezioso Tettuccio all’imperatore Massimiliano I. Fu proprio lui a ordinare di annettere alla residenza dei principi tirolesi il grandioso bovindo, con un lucente tettuccio interamente ricoperto di scandole in rame dorato.È così che l’imperatore ha inconsapevolmente creato. Se si guarda con attenzione, è possibile riconoscere l’imperatore sul rilievo che orna il bovindo: Massimiliano vi è rappresentato in compagnia delle sue due consorti, del cancelliere, del buffone di corte e di alcuni ballerini di danza moresca.L’imperatore fu sempre all’avanguardia nel pubblicizzare la propria immagine e nel promuovere la sua memoria. Infatti, per assicurarsi di restare nei ricordi del suo popolo fece erigere un monumentale sepolcro proprio nella città di Innsbruck.. Qui è ospitato l’imponente monumento sepolcrale dell’imperatore Massimiliano I con 28 imponenti statue di bronzo che circondano il cenotafio. Le affascinanti figure a grandezza superiore al naturale raffigurano i componenti della famiglia dell’imperatore, i suoi avi e gli eroi dell’epoca.Le gigantesche figure bronzee, note come uomini neri, fanno però la guardia a un sepolcro vuoto: il corpo di Massimiliano è stato infatti sepolto a Wiener Neustadt. Un dettaglio da non perdere sono i bellissimi rilievi ricchi di dettagli che ornano le pareti del sepolcro, realizzati in finissimo marmo bianco. Rappresentano alcuni episodi della vita di Massimiliano I e, grazie all’installazione di una nuova illuminazione, creano la cornice perfetta alla particolarissima opera d’arte di cui fanno parte.Questo straordinario edificio nel cuore di Innsbruck deve il suo aspetto all’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo. Fu proprio lei a ordinare, nel 18° secolo, la ristrutturazione dell’edificio, rimasto sino ad allora in stile tardo-medievale., che visitare la nuova mostra permanente dedicata all’imperatore Massimiliano. Una modernissima tecnica multimediale mostra non solo la spiccata personalità dell’imperatore, ma anche le sue consorti, la vita di corte dell’epoca e i fattori che hanno influenzato la vita di Massimiliano I. Una mostra affascinante, che illustra anche la dimensione europea e globale.Passeggiando lungo il tracciato proposto dal percorso,, fontana di Rodolfo, per raggiungere infine la successiva, importante testimonianza della presenza degli Asburgo a Innsbruck:. Questa imponente opera fu realizzata in occasione del matrimonio dell’arciduca Leopoldo con la principessa di Spagna Maria Ludovica. Purtroppo, però, le nozze del secondo figlio dell’imperatrice Maria Teresa vennero oscurate da un triste evento: il padre del giovane Leopoldo, Francesco Stefano di Lorena, morì inaspettatamente poco dopo il matrimonio. La grande tristezza per questo importante lutto influì in modo decisivo sulla progettazione e sulla realizzazione dell’Arco di Trionfo. Questo affascinante emblema cittadino presenta così, letteralmente, le due facce della vita, rappresentandone sia le gioie che i dolori.L’Arco di Trionfo è anche il maestoso portale d’accesso alla strada più prestigiosa di Innsbruck, Maria-Theresien-Strasse, lunga quasi 500 metri. All’altro capo, la sfarzosa via sfocia nuovamente nel centro storico, consentendo la vista dell’immancabile Tettuccio d’Oro.Le storiche facciate delle case e le numerose possibilità di shopping si compenetrano e si integrano perfettamente nello scenario cittadino, rendendo questa via uno dei luoghi preferiti sia dagli ospiti della città che dai suoi abitanti. Il modo migliore per concludere la passeggiata imperiale è accomodarsi in uno degli invitanti giardini che si succedono, per una sosta con vista sul Tettuccio d’Oro e sullo sfondo la catena montuosa Nordkette che si staglia maestosa contro il cielo.L’itinerario imperiale non è l’unico modo di scoprire Innsbruck da nuove prospettive., godendosi nella massima libertà un tour su misura. Per affrontare al meglio ogni tipologia di passeggiata attraverso la città di Innsbruck sarà sufficiente munirsi dell’apposito opuscolo Walks to explore, disponibile sia online che presso l’ufficio informazioni cittadino di Burggraben, oppure scaricare la Innsbruck App., seguire il tracciato imperiale lungo le vie della città riserverà dei preziosi vantaggi. La Card include infatti, oltre a un ingresso a tutti i musei e alle altre attrazioni turistiche presenti lungo la passeggiata degli Asburgo, anche l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici della città. Chi poi ha più tempo a disposizione potrà scegliere la Innsbruck Card classica, valida per 24, 48 o 72 ore e scoprire altre imperdibili attrazioni, come i Mondi di cristallo Swarovski di Wattens e un viaggio sull’impianto Nordkettenbahn.. La carta ospiti Welcome Card unlimited, proposta ad un prezzo davvero imbattibile, comprende ben 7 imperdibili attrazioni top del Tirolo: dal ghiacciaio dello Stubai ai Mondi di cristallo Swarovski, senza dimenticare il mondo avventura di Sölden, interamente dedicato all’intramontabile agente 007.