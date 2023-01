Sciare a gennaio, tempo di saldi anche sulla neve

Anche in montagna a gennaio sono tantissime le proposte per scendere in pista risparmiando: sconti skipass, proposte soggiorno, settimane bianche, promozioni per la famiglia. Ecco le migliori 12 offerte del portale Scigratis.it

1. Paganella: una settimana speciale per le famiglie

Dal 15 al 22 gennaio sull’Altopiano della Paganella (Tn) va in scena il “Dolomiti Paganella Family Festival”, una settimana speciale per tutta la famiglia con tantissime offerte!

Paganella

2. Pacchetto in offerta a San Martino di Castrozza

Fino al 29 gennaio prenotando un soggiorno di 7 notti a San Martino di Castrozza (Tn) si ha il 15% di sconto sull’hotel, sullo skipass 6 giorni e il 15% di sconto sul corso sci!

Scia a San Martino di Castrozza. Foto: Enrica Pallaver

3. Promo speciale gennaio a Disentis, in Svizzera

Per tutto gennaio offerta soggiorno, skipass per il comprensorio Andermatt-Sedrun, colazione e wellness al Catrina Experience a partire da soli 99 franchi!

Andermatt

4. Skipass 5 giorni a 100 euro per le piccole località della Valle d’Aosta!

Valle d’Aosta magica: uno skipass per 5 giornate di sci + 1 ora col maestro sulle piste di sci delle piccole stazioni a soli 100 euro. È la nuova super proposta per quest'inverno!

Sciare a La Thuile

5. L’emozione di sciare all’alba in Val d’Ultimo

Fino al 28 gennaio l’area sciistica Schwemmalm della Val d’Ultimo (Bz) vi aspetta al sorgere del sole per farvi godere per primi le piste appena preparate!

Sci in Val d'Ultimo

6. Pacchetto “Happy Ski” nel Monterosa Ski

“Happy Ski Monterosa” è la promozione che permette di avere lo skipass scontato del 30% o 35% prenotando un soggiorno si almeno 3 notti nelle strutture convenzionate!

Monterosa Ski

7. Sconto di 10 euro sul giornaliero a Pontedilegno-Tonale!

Scigratis offre in esclusiva ai suoi utenti registrati la possibilità di uno sconto di 10€ sul giornaliero a Pontedilegno-Tonale (Tn). Basta effettuare il login, stampare il coupon e presentarlo alle casse!

Pontedilegno-Tonale

8. Settimana bianca super low-cost in Valsugana

Dall’8 gennaio in Valsugana (Tn) c’è un’offerta incredibile: 5 notti in mezza pensione o con utilizzo cucina + 5 giorni skipass diurno da soli 225€!

Valsugana

9. Super promo gennaio in Valchiavenna

La “Promo gennaio” valida dal 9 al 27 gennaio, è un’occasione da prendere al volo per una vacanza sulle nevi di Madesimo (So) e della Valchiavenna (So): 3 giorni skipass e 3 giorni in mezza pensione a partire da 270 euro.

Madesimo

10. Settimana bianca in offerta a gennaio in Val di Sole

Gennaio in saldo in Val di Sole, Trentino: 7 notti in hotel o appartamento + 6 giorni skipass a partire da 455 euro!

Folgarida, Val di Sole

11. Tutte le offerte di gennaio in Trentino

Scopri le offerte con skipass incluso nel prezzo della camera, e poi tante proposte per godersi una vacanza in famiglia nelle migliori skiarea senza troppi pensieri!

Tanti sconti in Trentino

12. Engadina: giornate con super sconti skipass!

Anche quest’anno al Corvatsch, Diavolezza e Lagalb, vicino a St. Moritz, giornate speciali per gruppi con super sconti skipass! Prossime date: 14-15 e 21-22 gennaio,





Tante offerte per sciare in Engadina