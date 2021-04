£$A spasso per l’Italia:$£ i tanti volti food&wine del Friuli

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 08:30

Il Friuli Venezia Giulia, terra di mare, monti e... vigneti

è la regione situata nell’estremità nord-orientale dell’Italia, al confine con la Slovenia e l’Austria. Affacciata sule circondata da alte montagne, il Friuli Venezia Giulia racchiude tanti paesaggi diversi. Notevole il catalogo deie delledel territorio.Deliziosi e rinomati sono i prosciutti: il, dolce, e quello affumicato del Sauris; ilè il pregiato cotechino friulano servito con la, a base di rape inacidite nelle vinacce; strepitoso è il, aromatizzato con aglio e vino ed insaccato nel collo del volatile, grasso e saporito; altro ottimo insaccato è la, presidio Slow Food, prodotto con carne di selvaggina o con un misto di pecora e maiale; molto interessante è il, una salsiccia di polmone di maiale.Fra i formaggi, oltre ai due presidi Slow Food, ile il, da menzionare anche il celeberrimo, a pasta cotta; il, formaggio vaccino; la, ricotta fresca; la, deliziosa ricotta affumicata.Molto apprezzate lea base di fagioli e grano, come il paparot e la jota, a base di patate, fagioli, salsiccia e crauti. La combinazione creativa di aromi dolci e salati esaltano le "paste imbottite" e le varietà di gnocchi. Isono particolari agnolotti imbottiti di spinaci, cannella, cedro e passa, conditi con ricotta e cacio stravecchio; gli gnocchi di prugne e gli gnochetti de gries sono da apprezzare cotti nel brodo. Fra i secondi è particolarmente gustoso l', cioè col rafano, e l’amatissimo, incrocio tra uno spezzatino molto liquido e una zuppa.Ilpiù famoso d’Italia è stato inserito tra i prodotti agroalimentari tipici del Friuli Venezia Giulia, ma la sua paternità è storicamente contesa con il Veneto. In qualsiasi caso, si tratta delal cucchiaio più amato di sempre, una mattonella di savoiardi bagnati nel caffè, soffice crema al mascarpone cosparsa di cacao, il. Molti e gustosi sono i dolci. Soprattutto a Gorizia e Trieste è facile trovare la famosa pasticceria viennese con prodotti come lo strucolo de pomi (lo), le, crespelle imbottite di noci, la, dolce di pasta sfoglia imbottita di frutta secca e cioccolato, e la, a base di uvetta, pinoli, noci, canditi e grappa.La regione vanta una tradizione enologica d'assoluta eccellenza nonché una prestigiosa scelta di rinomati alloctoni e preziosi autoctoni. Sono ben 26 i vini che si sono aggiudicati i - predominano, tra i vitigni che meglio rendono poi nel calice, il, ile ilIl fatto che i vini premiati con i Tre Bicchieri siano tutti bianchi certifica la particolare vocazione del territorio. Da provare inoltre il. Tra le denominazioni, immancabile la degustazione di etichette dale dai. Non scordiamoci del, straordinario vino da meditazione, e non per ultimo il, e ancora, il Traminer aromatico ed il vigoroso Terrano.Il 2020 è l’anno in cui la, distilleria friulana, vince il premio come migliore distilleria del mondo al Wine Enthusiast Wine Star Awards, il piu` importante premio internazionale dial mondo nel settore del vino e degli spiriti.Laè una cucina regionale italiana che risente fortemente della morfologia della regione, della diversità delle culture e delle popolazioni che l'hanno abitata - contribuendo così in maniera sostanziale ad una differenziazione delle. Lain Fiuli Venezia Giulia alza il tiro confermando le due stelle ai ristoranti Harry's Piccolo e Agli amici, oltre ai 5 confermati con la stella, Osteria Altran, La Taverna, la Primula, l’Argine a Vencò e la Trattoria al Cacciatore della Subida. Una regione in grande crescita!