Alla scoperta dei vini dell'Irpinia in un viaggio organizzato da WineTour

Visite nelle cantine più tradizionali e autentiche del territorio

WineTour: una vacanza in Irpinia organizzata dalla A alla Z

Un territorio che non offre solo vino, ma anche natura e cultura

Sono 9 i pacchetti offerti al turista

Le cantine sono state selezionate accuratamente da WineTour

Acquista la tua vite in cantina

Non solo vino

inalla scoperta delle, della cultura e della tradizione enogastronomica di un territorio autentico e genuino. Non mancheranno la professionalità e l’esperienza delle guide locali, con profonda conoscenza del territorio e di tutta la Regione Campania. Saranno curati i dettagli delle, perché sono quelli a fare la differenza, per la qualità dei servizi e per l'a.Invece che organizzare in autonomia la propriain Irpinia, rischiando di non avere sufficiente tempo per pianificare il viaggio o di non scegliere le giuste cantine, imbattendosi in un prodotto più turistico e poco tradizionale, meglio affidarsi a: un servizio che garantisce un'attenzione costante e personalizzata, così da far vivere agli ospiti un'esperienza da ricordare.Michele e Antonella, spinti prima dalla passione per ile dalla curiosità di prodotti particolari e poco conosciuti, hanno fatto un lavoro diper organizzare al meglio le visite in cantina in Irpinia; hanno studiato i luoghi, incontrato ie desiderano condividere la bellezza del territorio con chi è curioso di visitarlo.Oltre a collaborare con le cantine, WineTour ha selezionato ottimi. Quando si arriva a destinazione, si potrà godere dei migliori plus: accoglienza, servizio,di qualità con vini in. La professionalità e il divertimento sono assicurati, infatti, ogni Wine Tour è stato realizzato per trasmettere emozioni ed esperienze diverse.Per WineTour l'importante è il turista e la sua esperienza: lo scopo del progetto è lasciare l'ospite non solo contento, ma soddisfatto ed entusiasta.Ad oggi, sono presenti 9 pacchetti: “Wine Blend & Relax”; “Wine Discovery Taurasi”; “Wine Discovery Fiano di Avellino”; “Wine Discovery Greco di Tufo”; “Wine & Green Discovery”; “Wine & Historic Villages Discovery”; “Wine Full Immersion”; “Day with Winemaker (per gruppi)”; “Wine & Co.”. Per maggiori informazioni sui pacchetti offerti è sufficiente consultare il sito www.vitigniirpini.com , nella sezione Wine Tour – Esperienze Emozionali.Durante il Wine Tour si ha la possibilità di scegliere da vicino la, presso le aziende vitivinicole che verranno visitate con Vitigni Irpini, in modo da adottare una vite e acquistare il pacchetto che ad oggi è online sulla. Al progetto, al momento, partecipano 30 cantine e ogni cantina produce vini “diversi” per caratteristiche del suolo e della zona di produzione, seguendo il processo di vinificazione, rispettando la natura e mantenendo laL’Irpinia, i produttori e Vitigni Irpini aspettano curiosi winelovers alla scoperta di un territorio importante del Sud Italia con le 3 Docg - Taurasi, Fiano di Avellino, Greco di Tufo - e i suoi vini Doc - Aglianico, Campi Taurasini, Coda di Volpe. Ma l’Irpinia non è solo vino: c'è tanto da scoprire condi paesaggi naturalistici, visite die degustare prodotti genuini e tradizionali del territorio.Per richiedere un preventivo: winetour@vitigniirpini.com Per informazioni: www.vitigniirpini.com