Alla scoperta del fascino di Cipro, isola di sole, spiagge e cultura

La costa di Cipro è un susseguirsi di baie e insenature

Pafsos, dove nacque Afrodite

Cipro, un'isola in grado di soddisfare ogni esigenza dei turisti

Ayia Napa, tra mare e vita notturna

Sole e ralax assicurati per una vera vacanza in tranquillità

. Terza tra le isole del Mediterraneo per superficie, dopo Sicilia e Sardegna, Cipro è una destinazione in grado di soddisfare tutte le esigenze, in quanto offre un territorio variegato formato da biancheggianti coste rocciose e spiagge di sabbia dorata, castelli immersi in distese di vigneti, monasteri con mosaici di epoca romana. Il tutto incorniciato da un mare blu di incantevole bellezza.Tra le destinazioni da non perdere, Pafsos, dove la leggenda narra che dalle sue acque nacque Afrodite. È proprio questo mito ad aver reso celebre e piena di fascino questa località,. Divisa in due parti, la città bassa è quella più turistica e vivace, mentre la parte alta, più tranquilla, offre tesori come bagni medievali, catacombe e piccole, suggestive chiese.La costa è: piccole o più ampie, libere e attrezzate, raggiungibili a piedi dal centro o più lontane e appartate, abbracciate da un mare turchese. Tra le più celebri, Coral Bay e la spiaggia dei Bagni di Afrodite.?Pafos è anche ricca di storia e cultura, con un sito archeologico che gli è valso il titolo di Capitale Europea della Cultura 2017.Situata, costellata da alcune tra le spiagge più belle dell’isola. Alcune di queste sono sempre più apprezzate dal turismo internazionale, in particolare. La vita notturna di Ayia Napa è rinomata per la vivacità dovuta ai numerosi locali.In seguito alla proposta della Commissione europea di allentare le restrizioni sui viaggi non essenziali verso stati membri, grazie all’introduzione di un certificato verde digitale che consentirà il monitoraggio dell’andamento pandemico e vaccinale, gli spostamenti saranno agevolati e di facile organizzazione. Per questoPer informazioni: www.dimensioneturismo.com