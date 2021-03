Alla scoperta del Salisburghese tra benessere, parchi e riserve naturali

Pubblicato il 07 marzo 2021 | 11:35

L

Le Cascate di Krimml, le più alte dell’Europa centrale: 380 metri di altezza

Parco Nazionale Alti Tauri

Cascate di Krimml

La Riserva della Biosfera Unesco è ricca di sentieri escursionistici



Riserva della Biosfera Unesco

’Ente turistico Salisburgherse ha celebrato lo scorso 3 marzo larilanciando il proprio territorio alpino, un’, ricca di parchi, riserve naturali, centri benessere e oltre 10mila chilometri di sentieri segnalati.Il Salisburghese è in gran parte terra die di. Ritrovare l’energia e il benessere grazie al contatto con la natura rientra tra i benefici del, una completa immersione dei sensi in un’ambiente naturale incontaminato, comparabile all’, sviluppatasi nelle foreste giapponesi. Tra gli altri, il contatto con la foresta aiuta ade i livelli di zuccheri nel sangue, aumenta la capacità di concentrazione e la memoria favorendo il rilassamento; il pino cembro in particolare svolge un ruolo importante per il relax e la. Oltre a questi benefici, stare a contatto con gli odori del bosco, infonde sicurezza e aiuta a sviluppare una piacevole sensazione di home-feeling ovvero sentirsi a proprio agio tra i boschi come a casa.Tra i luoghi più vocati al benessere, il, l’area protetta più vasta delle Alpi, e laUnesco del Lungau Salisburghese.Il parco è un’oasi con oltredi cui circa 1300 felci e piante da fiore. Lo si può visitare nel totale rispetto del territorio grazie alla, con partenza da Krimml e arrivo a Salisburgo, per 175 chilometri,. Un percorso sicuro che si snoda su piste ciclopedonali segnalate. In, a piedi o in biciletta, si possono attraversare le 13 vallate ai piedi del parco o scegliere l’escursione in compagnia del Guarda Parco alla scoperta della flora e fauna di questo luogo.Una delle attrazioni più importanti del Parco sono le, le. Condi altezza, i visitatori possono godere della loro spettacolarità grazie a specialia contatto diretto con l’acqua. Le cascate di Krimml non sono solo un fenomeno naturale, ma hanno anche un importante: il programma "" aiuta a regolarizzare la respirazione e favorire il rilassamento grazie all’generato dalle gocce d’acqua (200 volte più fini dei tradizionali spray per l’asma) che si inalano a contatto con la cascata.?Anche la regione del, riconosciuta nel 2012, è un territorio sinonimo di vacanze slow all’insegna del benessere. La posizione dei monti Tauri e delle montagne carinziane Nockberge fornisce un clima protetto dal vento con una migliore. La zona del Lungau si trova sopra i mille metri, altitudine che garantisce una migliore qualità dell’aria e ideale per allenare la resistenza aerobica durante la pratica sportiva. Per tutelare l’ecosistema anche questa regione promuove innumerevoli modi per muoversi nella natura, soprattutto con, ino in e-bike. L’vanta una rete di sentieri escursionistici ben segnalati, che conducono a circae oltre. Un altro luogo che aiuta a combattere lo stress è il centro, specialisti del relax ad alta quota. Si tratta di un’area di 600 metri quadrati nella località di St. Michael dedicata al benessere e al recupero delle energie.Una struttura in cui si può trascorrere un soggiorno detox rilassante è la, tra le Garden Spa più belle d’Austria nel sud del Lungau Salisburghese. Il percorso benessere comprende un tuffo nel, alimentato dalla sorgente alpina.Per informazioni: www.salisburghese.com