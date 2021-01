Alla scoperta dell'Oltrepò Pavese Terra di eccellenze e artigianato

Pubblicato il 02 gennaio 2021 | 07:28

Il progetto di valorizzazione del distretto enoagroalimentare pavese

Il vigneto a Zenevredo, al confine con l'Emilia Romagna

Vite e Vino: cultura ed esperienza

Autunno Pavese in Tour: sistema di azioni e incontri virtuali per far crescere il vino Oltrepò nel mondo

Vendemmiatori a Mairano, frazione di Casteggio, azienda Monsupello

Oltrepo` Food & Wine: 3 appuntamenti inediti per gustare e scoprire l’Oltrepò

A Pavia si beve Oltrepò



Salame nostrano media stagionatura, Salumificio Buscone di Varzi

Le degustazioni: operazione “Oltrepo` Food & Wine”

21 dicembre: Alla scoperta del Pinot Nero in Oltrepò Pavese

28 dicembre: I vini fermi dell’Oltrepò Pavese: dal rosso Buttafuoco al bianco Riesling

30 dicembre: I grandi vini frizzanti dell’Oltrepò Pavese

Micca, alla panetteria Albertini di Santa Maria della Versa

Salame di Varzi e Buttafuoco storico

Alla scoperta del Pinot Nero in Oltrepò Pavese

Cantina di monsupello, cataste di metodo Classico





Metodo Classico Oltrepò Pavese DOCG: la bollicina per eccellenza dell’Oltrepò Pavese, una delle produzioni cardine del territorio dai riflessi dorati e paglierini.

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Doc: rosso giovane, dal colore intenso e dal sapore fluido.

Salame tipo “filzetta” dell’Oltrepò Pavese orientale, un classico della tradizione Lombarda nato in Oltrepò Pavese in una speciale forma del Salame di Varzi Dop, delicato e composto dalle parti nobili del maiale

La Caciotta Pavese, anche in questo caso si è voluto proporre un formaggio tradizionale Pavese che si distingue per il suo sapore dolce e le delicate note di burro cotto, nocciola, paglia e fieno, latte fresco

Per le marmellate sono stati scelti prodotti di nicchia, preparati con ingredienti della tradizione: Marmellata di Cipolla di Breme, Albicocche e pepe verde - preparata con la storica cipolla DeCo, vera specialità prodotta proprio nella località di Breme, rossa e dalla forma arrotondata e con albicocche nate in Oltrepò Pavese

Per il Miele, un Apicoltore oltrepadano riconosciuto per il suo lavoro impeccabile e per qualità delle materie prime: il miele d’Acacia esalta contrasti e arricchisce i prodotti al quale viene accostato, è profumato e dal sapore dolce e vanigliato

Per il prodotto da forno, un dolce simbolo della città di Pavia, esportato in tutto il mondo: la Torta Paradiso di Pavia, ricetta creata da Enrico Vigoni il secolo scorso

Il Risotto, da cucinare prima o dopo la degustazione, con Riso Carnaroli originario di Carnaroli Pavese con Ortiche disidratate, una ricetta che mette in luce uno dei prodotti più famosi del territorio.

Botti di Prime Alture





I vini fermi dell’Oltrepò Pavese: dal rosso Buttafuoco al bianco Riesling

Artigiano del legno, Massimo Piovani a Canneto Pavese

Oltrepò Pavese Doc Riesling: un vitigno oggi autoctono dell’Oltrepò, dal colore paglierino e grande espressione del terroir locale

Buttafuoco Doc: del Consorzio Club del Buttafuoco Storico che si propone di preservare una vera unicità locale, il Buttafuoco nella versione Storica – vino rosso e corposo, prodotto in piccole quantità e affinato in legno

Salame tipo “Cresponetto” Varzi Dop. Dalla ricetta del tradizionale Salame di Varzi Dop, di colore rosso e dal gusto dolce e delicato.

Taleggio Dop: in base anche alle pubblicazioni presenti sul sito della Camera di Commercio di Pavia si è fatta una ricerca ad ampio spettro sui prodotti lattiero caseari, si è dunque scelto di presentare un prodotto che anche se disponibile in tutta Lombardia assume profumi sapori più marcati in provincia di Pavia: il Taleggio Dop. Un formaggio morbido, dal sapore intenso e indistinguibile, perfetto in abbinamento a un vino strutturato

Marmellata di Cipolla Rossa e Miele di Castagno, per una piacevole declinazione forte e saporita – gusti decisi da abbinare alla cremosità del Taleggio Dop

Ciambelline di Riso con gocce di cioccolato, un biscotto croccante e gustoso, da un piccolo forno che commercializza prodotti realizzati con farina di riso.

Riso Carnaroli da Carnaroli Pavese con peperone disidratato: anche in questo caso si è scelto di degustare il riso simbolo di Pavia insieme a un prodotto agricolo cardine dell’Oltrepò, originario di Voghera.

Vista tra i vigneti del Santuario di Santa Maria della Passione a Torricella Verzate





I grandi vini frizzanti dell’Oltrepò Pavese

Vista su Canneto Pavese

Bonarda dell’Oltrepò Pavese Doc: classico vino da tavola dai riflessi di color rubino, lievemente tannico che al gusto ricorda marasca e piccoli frutti rossi.

Sangue di Giuda Doc: dolce ma perfetto in abbinamento a piatti anche salati nella tradizione bevuto nel quotidiano.

Salame stagionato 60 giorni dell’Oltrepò Pavese Orientale, un salume della tradizione in competizione con il famoso Varzi Dop

Quartirolo Lombardo Dop, un formaggio fresco dal sapore deciso che colpisce per magrezza, equilibrio e qualità organolettiche

Con un formaggio di eccellenza si è voluto provare l’abbinamento con una marmellata introvabile: Marmellata di Petali di rosa, che in abbinamento con il Quartirolo risulta perfetto sorseggiando il Sangue di Giuda

Miele di Tiglio: per l’ultimo miele si è scelto una varietà che anche se diffusa in Oltrepò Pavese raggiunge sentori differenti rispetto alle altre zone di produzione, grazie alla grande biodiversità del territorio

Il dolce per definizione con il Sangue di Giuda è l’Offella, questo prodotto da forno di lunga tradizione che viene prodotto in Lomellina: Offelle di Parona

Anche questa degustazione si è conclusa con il riso, come ingrediente si è scelta una piccola ma emergente produzione Oltrepadana: Riso Carnaroli da Carnaroli Pavese con fragole disidratate

n ciclo di 3 degustazioni a tema “”, 3 appuntamenti inediti per gustare e scoprire il territorio dell’. Un percorso tra idella provincia di Pavia, intervallati da degustazioni dalal. Poi il Salame di Varzi, il miele di tiglio... tre diversi momenti vissuti incon più di 300 partecipanti tra giornalisti, influencer, appassionati e professionisti del settore.Questa operazione fa parte del progetto di valorizzazione del, sostenuta da, Unioncamere Lombardia e la Camera di Commercio di Pavia nell’ambito dell’accordo per la competitività` per sviluppare azioni legate alla valorizzazione delle eccellenze enoagroalimentari del territorio pavese, in collaborazione con il, il Distretto del Vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese e il. Una task force inedita, per uno straordinario progetto comune strutturato in 5 diverse azioni promozionali.Il progetto prevede quattro azioni sinergiche tra loro, volte a dare nuovo slancio, forte coesione e dinamicità dal comparto enoagrolamimentare pavese, oltre a farlo conoscere a un pubblico di appassionati e turisti che ogni anno frequentano le valli dell’, il ricco patrimonio di vini e prodotti tipici. Ma anche lee i luoghi dove sostare per unao una cena in locali che lavorano prodotti a, o glie gliper una notte di riposo.Una guida 2.0 alnella provincia pavese attraverso una, compatibile sia con telefoni iOS che Android, completa didifferenti. Sono percorsi enogastronomici, luoghi dove sostare, orari di apertura e tutti i riferimenti - telefono, email e sito web. I percorsi sono pensati per poter essere comodamente seguiti in autonomia, in automobile, a piedi, in bicicletta e perfino a cavallo.Il tradizionale eventoè stato totalmente ripensato e adattato alle nuove esigenze con una inedita formula “in Tour”, diffusa quindi itinerante attraversodella provincia di Pavia hanno aperto le porte a visitatori e operatori del settore. Oltre mille persone hanno partecipato alle iniziative in calendario, e in complesso lacreata a sostegno dell’iniziativa, ha raggiunto circa 560mila persone, localizzate soprattutto in Lombardia (460mila contatti) e nelle regioni limitrofe, in particolare Emilia Romagna, Liguria e Piemonte. Non solo visite e scoperta ma anche: grazie alla collaborazione delle Camere di Commercio italiane in Europa, un gruppo di imprese selezionate del territorio hanno partecipato a 52 meeting virtuali molto proficui con 16 buyer europei, collegati da Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Germania.Per sopperire all’impossibilità di organizzare grandi eventi in presenza, sono stati programmati 3 appuntamenti online condotti da due giornalisti enogastronomici italiani,, esperti del territorio pavese e sommelier di fama internazionale. Gatti e Massobrio hanno raccontato lae fatto scoprire alcune dellea oltre 300 opinion leader, giornalisti food&wine e blogger che hanno in precedenza ricevuto ricchissimi kit di degustazione, ricette e materiali. 300 ospiti che sono a tutti gli effetti diventati veri e propri ambasciatori del territorio.Unadel vino che nasce con l’obiettivo di fare, spiegando a turisti e appassionati le peculiarità del ricco patrimonio die di Dop del territorio pavese. Un’operazione ingente attraverso il portale www.apaviasibeveoltrepo.it destinato a raccogliere notizie esui vini e tutte leutili al consumatore per orientarsi con più facilità nelle proprie scelte, corredato da un’ampia azione sul territorio per coinvolgere i gestori dei locali dove si servono i vini delle aziende dell’Oltrepò con sinergie informative e promozionali.La grave emergenza sanitaria che ha colpito in questi mesi l’Italia ha portato a ripensare gli eventi inizialmente previsti in degustazioni guidate in. Le degustazioni sono state imbastite e pensate grazie alla consulenza di Marco Gatti e Paolo Massobrio, con l’assistenza delle associazioni di categoria promotrici degli interventi. Sono stati scelti 6 vini, 3 salumi, 3 formaggi, 3 tipi di marmellate, 3 mieli, 3 prodotti da forno e 3 tipologie di risotto. Altrettante espressioni di un territorio ricco di, popolato da artigiani che tramando da generazioni saperi, tecniche e. Una selezione di prodotti di nicchia, selezionati accuratamente per il loro potere evocativo, per la loro bontà e la loro, ideali ambasciatori - nonché per la loro facilità a viaggiare in tutta Italia per raggiungere i nostri ospiti, rispettando le misure di sicurezza in vigore.Tre occasioni uniche per un percorso nelle colline dell’Oltrepò Pavese, attorno a tre temi fondamentali del territorio:«C’è aria nuova tra le colline oltrepadane - afferma Marco Gatti - e la selezione di vini realizzata, aveva uno scopo. Gustando un metodo Classico ed un Pinot Nero, un grande bianco come ilpiuttosto che quel rosso che è il, la cui grandezza ancora deve essere apprezzata come merita, fino a due glorie come lae il, in interpretazioni magistrali, accendere i riflettori sulla ricchezza di tipologie che è capace di esprimere oggi l’Oltrepò Pavese, facendo scoprire attraverso un viaggio nel territorio virtuale, ma reale grazie alla degustazione, non solo la molteplicità di tipologie, ma il livello qualitativo raggiunto. Un’offerta che fa di questa zona, un vero orgoglio lombardo, grazie allo spirito nuovo, che vede soprattutto le nuove generazioni, far squadra nel segno della qualità, per affermare una via di distinzione che passa dal credere nell’immenso potenziale di questa terra vocata all’eccellenza come poche altre».«I prodotti artigianali che abbiamo scelto – dice Paolo Massobrio - non riguardavano solo lo sfizio di un abbinamento coi vini, quanto voler dimostrare che accanto a vini di grande interesse e lignaggio c’è anche una produzione agricola e artigianale unica e, senza mezzi termini, di alto livello. Tutti abbiamo sentito il valore delda Carnaroli Pavese, ma anche di queisuperbi che raccontano un’antica tradizione. E poi dei, in una terra che difficilmente si pensa vocata anche alla, eppure fa parte della storia dell’autarchia agricola che ha messo i suoi semi per sempre. E poi lecome quelle di cipolle da abbinare a carni e formaggi, i mieli, fino ai dolci identitari: offelle,, ciambelle di farina riso. Insomma sapori netti che raccontano in profondità l’attrattiva di un territorio».Nella prima degustazione è stato dato ampio spazio al: circa 4mila ettari vitati in Oltrepò Pavese, degustato in due elegantissime declinazioni, da una parte ile dall’altra un giovane rosso, una contrapposizione che mette in luce la versatilità del vitigno più famoso del territorio.In degustazione:Nella seconda degustazione si è dato spazio a due vini fermi tradizionali con una lunga storia alle spalle, in forte crescita negli ultimi anni: ile ildel Consorzio Club del Buttafuoco Storico.In degustazione:Per l’ultima degustazione ecco due vini simbolo dell’Oltrepò Pavese, due rossi frizzanti, prodotti per un totale di oltre 20 milioni di pezzi all’anno, tanto apprezzati in Italia quanto all’estero su cui puntare per la promozione vitivinicola del territorio: lae ilIn degustazione: