Apprezzare il Canton Ticino a partire dai suoi splendidi ponti

Pubblicato il 07 marzo 2021 | 15:36

I

Il ponte-diga di Melide, sul Lago di Lugano, visto dal Monte San Salvatore



Ponte di Puntid

Ponte di Petronilla

Ponte di Erbonne-Scudellate

Ponte-diga di Melide

Ponte della Merla

hanno il significato simbolico di unire due parti altrimenti impossibilitate a "”, servono a far incontrare, parlare e confrontare. Nella realtà sono opere che sono portenti die in alcuni casi si innestano inmeravigliosi, spesso mozzafiato. Vere. In Svizzera, in, cinque strutture regalano emozioni uniche sulle bellezze del territorio.Case di sasso, cascate e torrenti. Un paesaggio quasi da fiaba è quello che propone la. Il, chiamato, giace nella natura dove tutto tace. Superato su comodo sentiero il ripido scalino che porta in cima alla, questa valle presenta uno sviluppo di circa tre chilometri con un dislivello di soli 200 m. È sovrastata da cime impervie e attraversata da(pascoli). Il primo,appena oltre la gola che precede il salto del fiume, coi suoi prati falciati, le sue baite e il suo elegante ponticello. Il secondo,, che deve il nome all’ampia. Qui domina incontrastata la pietra: macigni ciclopici, sotto i quali l’uomo ha scavato(splüi) o cercato il fresco in cui conservare i prodotti di tante fatiche, latte e latticini, in attesa del trasporto a valle. Infine avi sono numerosissime, scavate sotto blocchi che non affiorano quasi mai dal terreno.Un altrosi trova invece nascosto sopra. Da una delle chiese attraverso un’immensa selva castanile si giunge al ponte Petronilla. Sotto la Cima di Biasca, più precisamente sull’Alpe di Lago, nasce il, un riale che scende dalle alte cime, scorrendo attraverso un passaggio tra le rocce che l’acqua ha lentamente scavato nel corso dei secoli. Si formano così le, le cui acque si tuffano tra le pareti rocciose sopra Biasca per poi scomparire, come per magia, dietro la stazione ferroviaria. Le cascate sono raggiungibili con una passeggiata di circa trenta minuti, partendo dalla Piazza Centrale di Biasca. Camminando lungo il sentiero della Via Crucis con le sue 14 cappelle, all’ombra dei castagni, si giunge al, da cui si possono ammirare le cascate. L’attraversamento del ponte porta infine all’Oratorio di Santa Petronilla.? Entrambi! Metà Ticino, metà Italia. Da Scudellate a Erbonne,che per anni hanno condiviso una storia comune. Il ponte di legno con il suoha lasciato il segno. Sino a pochi decenni fa, inl’uso agricolo del territorio perseguiva l’autosostentamento in presenza di scarse risorse; l’acqua piovana veniva immagazzinata nelle, o la scarsità di terreni adatti alla campicoltura ha determinato ilin prossimità dei villaggi. Queste tracce disono oggi in parte ancora ben visibili. L’eccezionale stato di conservazione di questo peculiareha contribuito alla nascita nel 1980 delil ponte-diga inizialmente collegava le due. La vista migliore è senza dubbio dal. Dalla vetta del San Salvatore, in prossimità del piccolo museo, si dirama un sentiero che attraversa il bosco sul versante nord del monte e conduce a Pazzallo e a Paradiso. Permette die rigenerante. All'altezza dalla stazione intermedia di Pazzallo il sentiero esce dal bosco e segue, lungo una scalinata di 300 m, il percorso della funicolare.Nascosto poco dopo Brontallo, sotto Menzonio, si trova ildal basso e imponente dall’alto. È incastonato tra la vegetazione. Ilscorre tra le rocce sottostanti. Primo villaggio della, Brontallo è posto su un terrazzo roccioso; le case quasi aggrappate sul pendio sono disposte a gradini. Lesono invece tutti raggruppati da una parte, verso il vallone a ovest, e formano un caratteristico complesso architettonico unico in tutta la Vallemaggia. Per raggiungere il versante opposto della valle, in fondo alla gola, si deve attraversare il vecchiosi propone oggi come une tutto da vivere. Le, integrate nel contesto culturale e paesaggistico , e attività a contatto con la natura fanno di Brontallo la destinazione ideale per un soggiorno all'insegna della tranquillità e dellaPer informazioni: www.ticino.ch