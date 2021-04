Bike Gal Flaminia Cesano, il turismo £$slow$£ delle Marche

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 16:30

Q

Un progetto di turismo lento alla scoperta di 17 borghi nelle Marche, tra natura ed esperienze

La Mappa delle Meraviglie, un contenitore digitale tra pubblico e privato

La Gola di Furlo

4 diversi tour in bicicletta

Gli itinerari, un turismo lento in biciletta

Itinerario 3, ai piedi del Monte Catria

uattrocon altrettanti itinerari specifici tra lae il fiume Cesano, nel cuore delle, per accompagnare il viaggiatore aalla scoperta delle meraviglie di una terra straordinariamente ricca di arte, natura, tradizioni e sapori. È stato presentato in diretta streaming sul canale Simtur Live (Società italiana professionisti della mobilità e del turismo sostenibile) il progettorealizzato sulla piattaforma nazionale. Un grande successo, con oltre 500 persone da tutta Italia che hanno seguito la presentazione, condotta dadi SharryLand. Sono intervenuti la consigliera del Gruppo di azione locale (Gal) Flaminia Cesano, la co-fondatrice di SharryLande i sindaci di Frontone e Terre Roveresche«Un progetto che vede collaborare pubblico e privato – spiega Berti – che ha l’obiettivo di sostenere concretamente ile contrastare la crisi sociale ed economica, promuovendo le potenzialità di questa terra tra le province di, una terra che ha una grande anima. Abbiamo scelto di dare ancora più visibilità alle nostreinvestendo nella valorizzazione del. Quattro percorsi che toccano le tante eccellenze, dall’all’di qualità, in una cornice meravigliosa, per lo sviluppo di un, lento, sostenibile. Nella scorsa estate i nostri paesaggi esono stati visitati da tanti turisti e siamo convinti che queste tipologie di turismo siano la chiave per accogliere i futuri ospiti. Avviare comunicazione e promozione adeguate è il contributo del Gal per valorizzare il lavoro delle progettualità messe in campo. Per farlo abbiamo scelto SharryLand perché è una piattaforma nazionale e ne condividiamo appieno la filosofia».La rete di percorsi e professionisti del Bike Gal Flaminia Cesano è già pubblicata su SharryLand, lae delle, e si è inserita armoniosamente nella sua grande rete nazionale dedicata al turismo esperienziale e sostenibile fuori dai classici circuiti turistici.«Questo "contenitore" digitale, aperto e inclusivo, è destinato a crescere nel tempo con l'adesione e la partecipazione attiva di tutti gli attori del territorio», prosegue Maria Cristina Leardini. «Grazie agli strumenti della, infatti, tutti possono diventare protagonisti dell’dei visitatori sulle due ruote, e non solo, e concorrere a creare unadi persone consapevoli e attive. Gli operatori hanno a disposizione strumenti operativi per farsi trovare nella Mappa delle Meraviglie e soprattutto per proporre esperienze,, vendere prodotti e servizi, ed entrare in relazione con i visitatori. E i visitatori potranno trovare ispirazioni, proposte, esperienze, narrazioni, e molteplici occasioni per incontrare le comunità locali, trasformando la loro vacanza in bicicletta in un’esperienza che li arricchisce e che vorranno ripetere. È questo il valore aggiunto della Mappa delle Meraviglie: far incontrare le persone con il territorio e le comunità e farle innamorare!»Per Sebastianelli, sindaco di Terre Roveresche, comune protagonista dell’itinerario, è fondamentale la collaborazione tra enti pubblici e privati e il ruolo di SharryLand: «Collaborando si riescono a realizzare questi progetti importanti che possono rappresentare un sostegno concreto per il nostro territorio anche a livello economico, puntando su un, sulla bellezza del nostro paesaggio e dei nostri borghi ricchi di. SharryLand è la piattaforma perfetta per promuovere un territorio che regala grandi emozioni». Sulla stessa lunghezza Tagnani, primo cittadino di Frontone, che rientra nell’itinerario: «Quella di puntare sul cicloturismo è stata una notevole intuizione della Regione e ora noi, facendo rete tra Comuni, dobbiamo sviluppare questa forma di turismo. Abbiamo tutto per emergere e Sharryland è lo strumento giusto per farci conoscere».17delle province di Pesaro Urbino e Ancona in un paesaggio unico: non c'è modo migliore che scoprirli con lentezza, in sella a una. Se a piedi si coprono solo distanze relative e in auto si perdono i particolari, in bici si può davvero assaporare il territorio scoprendo scorci di straordinaria bellezza. Il Gal si pone questo obiettivo: offrire ai turisti in bicicletta (e non solo) tutto ciò di cui hanno bisogno per gustare le bellezze: strutture attrezzate, esperienze e itinerari pensati per loro, con l'ospitalità che mai manca a queste terre.Quelli raccontati sono percorsi bike in fase di progettazione: fanno parte delle proposte di reti ciclabili dei(Pil), legati alla programmazione dei fondi Leader del Gal Flaminia Cesano. Non si trova ancora la tabellazione dei percorsi – verranno realizzati presto – ma ovviamente è già possibile scoprire e vivere il territorio in bicicletta e, navigando su SharryLand, programmare pedalate in queste terre meravigliose!Colline e Borghi del Duca. Pedalando tra borghi e colline alla scoperta di antiche tradizioni, passando da Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro (oggi Terre Roveresche) e Sant'Ippolito.I borghi della Valcesano. Andar per borghi in bicicletta nella valle del Cesano: San Costanzo, Tre Castelli (Ripe, Castel Colonna, Monterado), Monte Porzio, Mondavio, Corinaldo, San Lorenzo in Campo (San Vito e Montalfoglio), Fratte Rosa (Convento e Torre San Marco).Ai piedi del monte Catria. Natura e borghi tra Metauro e Cesano, da scoprire in bicicletta, passando per Pergola, Serra Sant'Abbondio, Fonte Avellana, Frontone, Riserva naturale del Furlo, Fossombrone.Le Marche dell'antica via consolare. Storia, arte e scienza a portata di pedale, passando per Montefelcino, Monteciccardo, Mombaroccio, Saltara e Serrungarina.Per informazioni: www.sharry.land/it/itinerari/bike-gal-flaminia-cesano