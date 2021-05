Cucina araba, fusion e moderna. Un viaggio culinario in Qatar

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 14:30

M

Il ristorante Liang al Mandarin Oriental Doha

Al Nahham, il punto di forza sta nei piatti a base di frutti di mare

Boho Social, piatti internazionali in un'atmosfera bohémien

Cucina araba e non solo: anche piatti fusion e internazionali

Lusso e tradizione da Liang al Mandarin Oriental Doha

Nobu Doha, tradizione araba e giapponese si incontrano

La sala da pranzo privata del Parisa Souq Wagif

Parisa Souq Wakif, cucina tradizionale fino all'immancabile kebab

Yasmine Palace, The Pearl-Qatar, dal tocco di eleganza alle fragranze diffuse

entre si prepara a riaprire i propri confini ai, ilsta rinnovando e migliorando leda offrire ai visitatori. Riguardo al mondo della, infatti, il Paese sta incrementando in misura sempre maggiore la possibilità di scelta, con l’obiettivo di aprire molti altri ristoranti con un’offerta diversificata per soddisfare ogni desiderio culinario. In questo modo i visitatori potranno sperimentare in prima persona un’eclettica e riccain continua espansione, che unisce il meglio dei sapori e deialle tendenze internazionali e moderne.I miglioridel Qatar servono alcuni tra i migliori piatti tradizionali del, offrendo un servizio eccellente e un’impeccabile. Il(Qntc) ha evidenziato una selezione delle esperienze culinarie da fare assolutamente per i visitatori, sia per il menu che per l’del ristorante.Ilsi trova all’interno del, hotel esclusivo accessibile con catamarano privato. Situato in, offre ai clienti una vista spettacolare che è possibile ammirare dai tavoli posti all’aperto che si affacciano sul. Qui i visitatori possono gustare sapori locali egrazie alla scelta di prodotti provenienti da tutta la regione. Uno dei punti di forza del menu sono i, con piatti incredibili come il Moghrabieh (con pesce cremoso, ceci e spezie orientali). Per gli amanti della, vi è una selezione di agnello da acquolina in bocca tra cui scegliere. È anche possibile concludere la serata sotto le stelle con una selezione diIlè una nuova destinazione sociale e gastronomica che offre un viaggio culinario attraverso le Americhe, L’Asia e il Sud dell’Europa, con il Medio Oriente come casa base; infatti qui i visitatori hanno la possibilità di assaggiare deled eclettico con un twist arabo. La struttura circolare del ristorante è situata in cima ale il suo interno è arredato da eleganti arredamenti bohémien chic progettati dal premiato designer d'interni. Il ristorante proponearricchiti da sapori locali e presentazioni moderne, che possono essere degustati sia all’interno del ristorante sia sulla, oppure in una delle 3 sale private sul mezzanino, che regalano una vista mozzafiato sul Golfo Arabico.Cenando in uno dei novedel, situato nel centro di Doha, i visitatori possono deliziarsi con la rinomata ospitalità mediorientale. Il nome di uno di questi ristoranti,, è la traduzione cinese di “fascio di luce riflesso dalla luna”. Enfatizzando sul concetto della Luna come simbolo chiave in entrambe le culture, il nome del ristorante mira a celebrare il legame tra lae quella. Qui gli ospiti vi possono sperimentare esperienze tradizionali cinesi come la celebre cerimonia del tè, dove un Sichuan Tea Master certificato incorpora una teiera con il beccuccio lungo in una fusione di danze tradizionali e arti marziali.Una lussuosa esperienza culinaria è servita alal, arroccato sopra il Golfo Arabo. Questo fiore all’occhiello presenta la firma dello chefper quanto riguarda la. Il ristorante oggi è diretto dallo chefe serve piatti da quinta essenza dalai frutti di mare come la Tempura di gamberi, con una crema speziata o burro ponzu a lato, ma anche la Coscia di granchio reale con salsa shisho. I visitatori possono anche iniziare la loro giornata con il menucurato dal Nobu Doha.Per i visitatori che ricercano un’ilè il luogo giusto per trovarla. Localizzato nelle vie del, il Parisa incanta con il suo interior elaborato e un’autentica atmosfera mediorientale. Opere d’arte persiane che raccontano miti e leggende, mosaici, candelabri ornati e migliaia di piccoli specchi garantiscono un’ambientazione unica e memorabile. Guardando al menu, i visitatori possono assaggiare alcuni tra i più iconici piatti persiani come l’Ash-e-Reshte, unavegetariana composta da ceci, fagioli rossi, prezzemolo, coriandolo, spinaci e noodles. Il punto di forza del menu rimane il Taj Barch, un piatto a base di agnello con spezie e lime fresco.Ilè situato a, un punto centrale di Doha. In questo spazio opulento, il passato e il presente si uniscono nella cucina tradizionale, accentuata dall’autentica architettura araba. Gli ospiti potranno godersi un’esperienza unica e sensoriale, partendo dal, tipicamente arabo con un tocco elegante e lussuoso, passando allediffuse, fino ad arrivare alla cucina, la quale presenta un elemento centrale: il. Un menu vario, in cui trovare proposte differenti, con quattro diversi corners che includono sia pietanze di pesce che di carne, ad esempio il Bahriyah Yasmine Palace, composto da frutti di mare assortiti alla griglia serviti con riso e salse assortite, ma anche il Yasmine Palace Lamb Buksha, pezzetti di agnello con riso aromatizzato e uvetta servito con yogurt al melograno.