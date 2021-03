Dalle Ande all’Himalaya, il turismo è slow, consapevole e... a piedi

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 18:35

Patagonia
Verso il campo base del Pik Pobeda in Kirghizstan
Salita verso la vetta del monte Elbrus in Russia
Annapurna

Un turismo consapevole e lento ai confini del mondo

Annapurna

Zimbabwe

Una serie podcast per vivere (temporaneamente) il viaggio con l'immaginazione

a oltre 30 anniappassionati scelgonoper organizzare itinerari insoliti e “slow” lungo i sentieri e le strade di tutto il mondo. «Nei prossimi anni assisteremo ad una rivoluzione copernicana del modo di viaggiare e del concetto stesso di viaggiatore e noi di Focus siamo sicuri che il nostro approccio “diverso” avvicinerà altri utenti, dando luogo a nuovi fenomeni turistici e adstraordinarie, in grado di far vivere le atmosfere più autentiche, nel rispetto del», sintetizza così la propria strategia per la ripartenza del suo settore, collaboratore dal 1997 di Focus Himalaya Travel e titolare dal 2013.Specializzato delle, dei Paesi del sud-est asiatico e di tutto il continente americano, ad oggi Focus è una delle realtà travel più solide del panorama nazionale.Dallaall’, dall’Africa all’Asia, sino alle regioni estreme ai confini della Terra: ogni destinazione, itinerario, progetto di viaggio pianificato da Focus ambisce a migliorare la "qualità del viaggiare", privilegiando la scelta di contenuti spesso trascurati da quel turismo "mordi e fuggi" che sta sempre più cedendo il passo ad uno più consapevole e “lento”.Esplorare territori unici utilizzando il metodo più antico per spostarsi, ovvero, è la mission di Focus che, come un “artigiano del viaggio”, confeziona per appassionati camminatori e instancabili viaggiatoristudiati ad hoc gestendo con flessibilità e conoscenza ogni richiesta.E nell’attesa di superare il momento storico di grave emergenza sanitaria che tutto il mondo sta vivendo e che ha colpito profondamente il settore del turismo, Focus Himalaya Travel ci porta in viaggio anche solo con l’immaginazione: è del settembre scorso, infatti, l’idea di creare unadedicata al racconto personale e coinvolgente dei territori oggi inaccessibili, ma visitati durante gli anni., racconti evocativi, selezioni letterarie fino ad oggi narrate in 15 puntate disponibili in podcast, iscrivendosi al canale “Trekking nel Mondo”.