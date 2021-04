Dove mangiare a Roma e nell’Agro Pontino? Tra rooftop, piazze storiche e terrazze in vigna

Pubblicato il 24 aprile 2021 | 11:54

Viaggio a Roma tra rooftop panoramici e non solo

Calendario delle riaperture al pubblico

Un unico cielo e infinite possibilità, tra rooftop panoramici all'insegna del "flore power", spazi con vista, romantici angoli segreti e accoglienti aree living all'aperto, per una indimenticabile experience di "haute cuisine" che fa bene all'umore di primavera. Sono solo alcune delle. Devote ai più alti standard di qualità e, le protagoniste di questa mappa culinaria del cuore del Centro Italia sono pensate per sedurre con le eclettiche carte di alcuni ristoranti e non solo, che vantano. Del resto, in questo momento la "fame d'aria" va di pari passo con il desiderio di momenti di piacere ed emozioni in compagnia di amici e buon cibo, finalmente accolti all'aperto!

Moma Restaurant – 1* Michelin

Nel dehors impreziosito da fiori e rigogliosi arbusti floreali, si contano circa una ventina di coperti per il ristorante stellato mentre resta invariato il menu degustazione di 5 portate. Sapori freschi, di stagione e territoriali che valorizzano i piccoli produttori e l’assoluta qualità della materia prima testimoniata da una filiera corta, certa ed etica. La stessa mano del giovane chef stellato ha formulato anche un menu da bistrot con proposte giornaliere e preparazioni più semplici per una veloce pausa, completata dalla proposta del bar al piano terra.Per informazioni: www.ristorantemoma.it L’elegante ristorante Mirabelle (Piatto Michelin 2021) al settimo piano dell’Hotel Splendide Royal conferma la sua attività tutti i giorni della settimana. Si potrà accederenella fascia orario 7-10:30. A questa segue il più completo brunch a 50 euro a persona, disponibile dalle 9:30 alle 14:30 a cui segue Il classico pranzo è a cura dello chef Stefano Marzetti con la scelta à la carte, una experience che si protrae fino alle ore 17.mentre l’inizio della cena, servita sempre in terrazza, si può anticipare alle ore 18 per permettere ai commensali di mangiare senza fretta per rientrare nelle proprie abitazioni mentre gli ospiti che si saranno registrati in hotel potranno continuare l’esperienza senza limiti orari., con cena degustazione e, a discrezione dell’ospite, anche pernottamento presso una delle splendide camere dell’hotel. Inoltre, il Mirabelle accoglie i cittadini nei suoi panoramici ambientiPer informazioni: www.mirabelle.it mentre il ristorante ritorna ad essere operativo 7 giorni su 7 dal 27 aprile, conDal lunedì al venerdì il pranzo verrà declinato nella formula di business lunch che prevede 2 menu: quella a 29 euro per antipasto, primo, acqua e caffè oppure l’altro a 41 euro per un antipasto o un primo, un secondo, acqua e caffè.Al sabato, il pranzo è à la carte così come tutti i giorni a cena, mentre (solo la domenica) ci si potrà sbizzarrire con la ricca proposta del brunch. Nel pomeriggio è possibile salire in terrazza per un aperitivo glamour sospesi tra le bellezze della città e in attesa del calar del sole.per fare smart working in hotel (a partire da 300 euro). L’offerta comprende: l’utilizzo della suite dalle 9 alle 18, uno schermo Lcd (digital flipchart), complimentary Wi-Fi, coffee station, acqua minerale, delizie friabili. Su richiesta, business lunch servito nella privacy della suite o presso la terrazza con vista al ristorante Settimo.Per informazioni: www.settimoristorante.it da Roberto E. Wirth, proprietario e direttore Generale dell'Hotel Hassler, è una delle terrazze più spettacolari nel cuore di Roma. Il Palazzetto è stato per molti anni di proprietà di una nobile famiglia romana che preferiva soggiornare qui proprio per l'unicità e il prestigio di questo gioiello architettonico.Dal pranzo all’aperitivo sulla sua terrazza, siano essi signature, come il Donatello, o classici come un Martini o un Negroni ma anche grandi vini italiani e una carta di birre internazionali, il tutto con affaccio privilegiato sulla scalinata su Piazza di Spagna.per un pasto avvolgente fino al tramonto. Per la riapertura, inoltre, il menu è stato ampliato e vedrà protagonisti i piatti principe della tradizione romana.Puntuale alla riapertura del 26 aprile, Roberto Wirth, proprietario e general manager dell’Hotel Hassler di Roma presenta un ventaglio di proposte che interpretano le richieste del suo pubblico e, allo stesso tempo, fa vivere sempre nuove experience esclusive.Di origini campane e cuoco “hassleriano” da oltre 20 anni, Romano propone una gustosa cucina di territorio.interno all’Hotel Hassler, circondato da antiche mura di pietra, oppure se essereSi potrà quindi scegliere sul momento se rilassarsi nel fascinoso giardino o salire fino alla sommità della struttura per ammirare la città eterna. «Quest’anno così particolare - commenta– ha segnato ognuno di noi e, proprio per questo, l’Hassler rimane, oggi più che mai, un punto fermo per la città! Io e tutto il mio team siamo pronti ad accogliere i romani in ogni momento della giornata, sotto questo meraviglioso sole primaverile!».e la città a 360°, disposte su tre livelli, riserva inaspettate sorprese per i suoi ospiti. Rinnovato durante il lockdown, apre tutti i giorni per aperitivo e cena mentre nei fine settimana si proporrà anche il servizio del pranzo.Di proprietà della famiglia Mencucci e guidato dallo chef William Anzidei, con le attuali indicazioni, offre al pubblico le sue due terrazze più alte. Nella prima, viene proposto un menu secondo una formula più easy e di tendenza, declinata in ricette pensate alla maniera di un tapear all’italiana, proposta chic e giocosa allo stesso tempo, ideale per pasteggiare a cocktail già a partire dalle ore 17 mentre lo sguardo corre libero verso la maestosità di San Pietro o si perde tra gli scorci della città., ex general manager del Jerry Thomas, il più famoso speakeasy romano, con cui ha girato l’Europa partecipando a diverse competizioni e bar show. Lo chef Anzidei aprirà anche per la cena da degustare in terrazza tutte le sere dalle 19 alle 22 mentre il pranzo alla carta sarà proposto solo nel weekendriparte dal lunedì alla domenica per offrire tutti i giorni e a qualsiasi ora, accompagnati dalla miscelazione d’autore firmata da Fabrizio Valeriani che vanta la più grande collezione di amari d’Europa (oltre 500).Grazie alla cura dei proprietari Davide Solari e Lorenzo Renzi questo dehors urbano con vista sull'Ara Pacis sembra un'isola felice nel caos della città: qui la cucina è aperta con continuità dal pranzo all’aperitivo fino all’ora di cena con il nuovo menu primaverile.la parte dedicata agli Spritz, quella focalizzata sul Negroni e poi la raccolta di tutti i signature de Il Marchese. Ogni cocktail, infatti, non è solo alchimia ma un’esperienza, sempre diversa, un equilibrio di gusto che vuole far vivere un’emozione consapevole, stimolando il palato e la mente. La percezione non viene alterata con un alto grado alcolico ma piuttosto vengono proposti cocktail “lowAbv” (a basso contenuto di alcol) con un grande sapore, ideali per concedersi un drink in pieno giorno.Per informazioni: www.ilmarcheseroma.it Il temporary Taki Off, guidato dalla sapiente mano e innata creatività dellooffre la possibilità di lasciarsi trasportare in un mondo di nuovi sapori nell’arco di tutta la giornata.A partire dalle ore 12:30 il Temporary Off propone. La cucina di Massimo Viglietti, contraddistinta da apparenti contrasti e insoliti abbinamenti, sorprendente per il suo equilibrio e la costante nota armonica che solo una cucina colta può esprimere, è offerta attraverso due menu: uno in cinque portate, che invita alla condivisione, Come Together e un altro in sette portate che fa respirare profumi d’estate, chiamato Here Come The Sun., un nuovo concetto di aperitivo incentrato anch’esso su un’esperienza di cucina gourmet che mediante originali e sorprendenti fingers accompagna il commensale nel giardino di ingresso del mondo TakiOff dove nulla è come sembra, nemmeno un aperitivo. Per garantire la sicurezza e il massimo comfort è obbligatoria la prenotazione., con il giardino all’aperto inaugurato già lo scorso autunno. Prospiciente all’ingresso è stata, infatti, installato un dehors con un verdissimo prato e reso rigoglioso da fiori e piante, parte integrante della cultura giapponese in cui la natura è vissuta con profonda ammirazione.. Tutte le preparazioni vengono eseguite dai cuochi giapponesi che, oltre alla proposta alla carta, offrono sempre un menu legato alla stagione.Taki è aperto a pranzo e a cena e, durante il giorno c’è la possibilità di usufruire di formule veloci e light, adatte per un pranzo di lavoro o una pausa dallo shopping. Da ricordare la pregiata carne Wagyu che proviene dalla Prefettura di Gifu, nelle Alpi centrali giapponesi, dove vengono allevati splendidi manzi di razza Tajima secondo il rigido disciplinare previsto dal Ministero dell’Agricoltura. Taki resta sempre attivo con take Away e delivery.Per informazioni: www.taki.it firmato dallo chef Mirko Di Mattia che ha ideato un nuovo menu per la bella stagione: a pranzo, dalle ore 12 alle 15, ci si potrà sedere nel dehors che conta circa 25 coperti e che a breve si arricchirà di una elegante tensostruttura esterna.Inoltre,come copertura, rche propone una formula “light lunch” a base di pescato locale e di stagione, al costo di 10 euro (anche servizio delivery e asporto).Dalle ore 19 e fino a chiusura i clienti potranno accomodarsi in entrambi gli spazi esterni. Livello 1 riapre con un: oltre alle due formule Degustazione “Passeggiate Romane”, con quattro ricette a scelta dello chef (70 euro), e “Un’estate italiana” con sei portate (80 euro), non mancano per iniziare i crudi oltre ai raffinati piatti dello chef Di Mattia. Prima del pranzo e della cena, si potranno degustare anche dei cocktail freschi e aromatici, oltre ad avere a disposizione una interessante cantina che offre anche Champagne e Franciacorta di nicchia.Con la bella stagione alle porte, l’atmosfera al, che riapre martedì 27 aprile, si veste di magia: irresistibile per tutti coloro che arrivano dalla città congestionata, il ristorante alla Marina di Ostia èal cospetto di gabbiani e cormorani danzanti.Il ristorante è un progetto dall’imprenditore Alessandro Fraschetti che ha deciso di affidarsi alla professionalità di tre donne capaci e d’esperienza: Micaela Di Cola, executive chef, con responsabilità di sala e cucina (uno dei 15 “Top Chef Italia” 2016, nota con il nome di Mikychef), Silvia Leone, general manager e Anna De Fazio, Responsabile eventi.pensati per un interessante viaggio nel gusto con effetto sorpresa. Il menu ideato racconta di una particolare attenzione al patrimonio gastronomico laziale e alla migliore materia prima, garantita dai fornitori di pesce del territorio regionale. Divertente è la formula “light lunch”, un aperitivo rinforzato che prevede cocktail accompagnati da portate di pescato locale e crudi con cocktail e piatto a partire da 20 a 25 euro.Per informazioni: www.luxexperience.it La location d’eccezione è l’occasione, con l’arrivo della bella stagione, per una scenografica esperienza d’alta cucina firmata Alfonso Crisci: la meta da raggiungere èdi Monte Porzio Catone, che da martedì 27 aprile riapre la sua panoramica terrazza nella tenuta di Felice Mergè, che ospita anche il gioiello gourmet Barrique.A ricevere i clienti è Rossella Macchia, una perfetta padrona di casa e appassionante narratrice dell’anima del luogo che coniuga la storia più autentica del territorio con la tradizione e l’innovazione. Vulcanico e amante delle ricette antiche rese contemporanee con moderne tecniche di preparazione dei piatti, lo chef Crisci celebra l’unione di due zone ricche di storia, importando a Poggio Le Volpi i sapori del Vesuvio che “non si fanno dimenticare” e mescolandoli ai prodotti locali per creare un nuovo pensiero culinario. Il nuovo menu primavera-estate del bistrot sarà protagonista delle suggestive serate sotto la pergola, guardando Roma.Per informazioni: www.eposbistrot.it Maria Soldatova e Antonio Russo patron del ristorante Agrodolce, nella centralissima zona di Fontana di Trevi, nell’ultimo mese si sono fatti conoscere e ben volere da molte persone grazie al loro coraggio che li ha portati a ricevere attenzione mediatica da troupe televisive e giornalisti d’inchiesta. Dopo essere scesi in piazza a manifestare con altri colleghi in maniera pacifica per difendere i diritti dei ristoratori, e supportati da “Mio - Movimento italiano ospitalità”, Antonio e Maria(che tra l’altro hanno riscosso grande successo!) e si sono dati da fare con delivery e take away.A partire da lunedì 26 con orario continuato dalle 12:00 fino alle 22:00 riapriranno ufficialmente Agrodolce con la nuova pedana esterna dove hanno predisposto il proprio dehors a pochi metri dai principali centri dello shopping come la vicina Galleria Alberto Sordi e il palazzo della Rinascente.oppure su ricette tipiche della cucina capitolina. Un’apertura pensata per i diversi momenti della giornata che non lascia scoperto neanche l’orario dell’aperitivo dove si propongono tapas dal menu da abbinare a un buon calice di vino.Dopo le “fatiche” della Pasqua, tra clienti che sgomitavano all’ultimo Doraemon e altri simpatici siparietti in cui marito e moglie si rimproveravano a vicenda di non aver prenotato la propria colomba per la santa festa, la pasticceria Grué è entrata nel mood primavera/estate tra profumatissime torte e l’attesa stagione del gelato.. Grazie all’accogliente e strategico spazio esterno, gli amanti del breakfast possono trovare la perfezione nel profumo dei soffici lievitati che rimandano al burro, alle uova, agli aromi e alle spezie naturali.Oltre a essere un punto di riferimento a Roma per la pasticceria moderna declinata tra variopinti macaron, golosi mignon, creative e invitanti torte o monoporzioni, Grué valorizza il proprio dehors a due passi dal suggestivo quartiere romano Coppedè sia, bollicine, una selezionata carta di vini oppure sorseggiando bevande analcoliche come succhi di frutta home made, che non contengono conservanti né coloranti, in abbinamento una raffinata proposta di pasticceria salata, e sempre artigianale. La variante dolce e rinfrescante è stata studiata con le colorate coppe di gelato 100 % artigianale con basi naturali, procedimenti bilanciati e meticolosi anche nel dare il giusto apporto calorico.Per informazioni: www.gruepasticceria.it Con 30 proposte tutte da assaggiare, che sia in cono o in coppetta, ora comodamente seduti ai tavoli del dehors, ora a portar via,Parola di Valerio Esposito, vincitore nel 2018 del Festival del gelato artigianale, che dirige l’insegna del goloso “mondo del freddo”, sempre più affermata nell’Agro Pontino e non solo., la spezia venezuelana che sa di miele, vaniglia, mandorla e cocco, che ha dato il nome alla gelateria.Un trionfo di colori domina nella sezione frutta, che insegue la stagionalità. Alle torte gelato ci pensa Umberto: è Opera la più richiesta, con un interno di crema e caramello. Regine della bella stagione da Tonka sono le granite di scuola siciliana, con zucchero, acqua e frutta fresca. Tra le novità 2021 ecco invece tre box (ma solo su ordinazione) che omaggiano il Nord, il Centro e il Sud Italia attraverso i gelati più tipici delle macro-regioni e delle creme spalmabili. Tonka opta poi per il “less plastic” in favore dell’ambiente e aderisce, in quest’ottica, al programma “Treedom”, impiantando nuovi alberi in territori selezionati come Kenya (passion fruit e mango), Camerun (cacao), Ecuador (caffé) e Madagascar (papaya).A loro sono ispirati i nuovi gusti in edizione limitata. Un esempio? Il Caffè, arricchito da un’infusione di anice stellato e variegato con una stracciatella di crema e il Caffè lavorato con olio essenziale di arancia e datteri.dalle 16 alle 22 per l’aperitivo e per la cena, mentre dal venerdì alla domenica aprirà anche a pranzo, a partire dalle ore 12.in 6 portate a 85 euro, il Menu Ispirazione dello chef in 4 portate a 65 euro.Gentile con lo chef Gabriele Enrico, consulente della struttura, stanno definendo alcuni aggiornamenti della lista cocktails in abbinamento alla cucina, in una proposta creata ad hoc per l’aperitivo in cui con la formula base a 16 euro, verranno offerte prelibatezze d’autore. Oltre alla carta dei vini e ai cocktail signature della barlady romana Beatrice Oliviero, spicca la categoria dei long drink grazie a ben 47 etichette di gin tra dry e aromatizzati, di cui molte italiane.fino al 27 maggio 2021 a un prezzo di 370 euro e comprenderà soggiorno di una notte in camera con vista, un’ora di area wellness, noleggio bici, cena per due di 6 portate (menu degustazione) con bevande escluse e colazione in camera.Per informazioni: www.47circusroofgarden.com Il ristorante stellato di Trinità dei Monti, con un panorama unico su Roma e sulla scalinata di Piazza di Spagna, torna ad accogliere i suoi clienti da giovedì 13 maggio, a partire dalle ore 18, con le. Location d’eccezione, la meravigliosa terrazza en plein air del 7° piano dell’iconico Hotel Hassler. Un’offerta culinaria di ricerca e sempre legata alla purezza dei sapori, caratterizzata dalle cotture espresse, dai sapori italiani, dai prodotti locali e dalla essenzialità della tradizione.e di nuovi inizi e sotto questi auspici - racconta Roberto Wirth, proprietario e General Manager dell'Hotel Hassler - comincia la nostra nuova avventura gastronomica: la sera del 13 maggio finalmente riapriamo Imàgo! Con lo chef Andrea Antonini, abbiamo studiato un nuovo format della cena per permettere al pubblico di venire a scoprire le meraviglie di questa città e della nostra avanguardia gastronomica. Imàgo, infatti, si conferma ristorante gourmet serale con la sua esclusiva accoglienza curata da Marco Amato».Per informazioni: www.hotelhasslerroma.com