Giornate primaverili del FAI alla scoperta del Carso triestino

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 18:20

Le giornate del Fai in primavera: tanti appuntamenti in Friuli Venezia Giulia

Le tappe e le iniziative in programma

A Duino Aurisina, alla scoperta del Carso e della sua pietra

inalmente tornano le: 600in tutta Italia sabato 15 e domenica 16 maggio 2021. È la 29ª edizione del primo grande evento nazionale dedicato adorganizzato dopo l’ultimo periodo didai volontari delcon coraggio, orgoglio e generosità. Anche le delegazioni e i gruppi delaccompagneranno il, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati. Grazie al supporto di Comuni, associazioni e privati, infatti, sarà possibile immergersi neldi storia, arte e natura del territorio.25 luoghi aperti in 8 Comuni del Friuli Venezia Giulia: Cormons (Go), San Vito al Tagliamento (Pn), Duino-Aurisina (Ts), Trieste, Cividale del Friuli (Ud), Osoppo (Ud), Rivignano Teor (Ud) e Udine.In particolare, a Cormons lacon le sue cantine e la, oltre a un percorso ciclabile fino a Borgnano (Go).A San Vito al Tagliamento un primo percorso comprende la Chiesa di Santa Maria delle Grazie ed il Mulino entrambi a Prodolone, un secondo percorso in città a San Vito al Tagliamento con le visite ai palazzi Altan e Altan-Rota, l'ex Essiccatoio Bozzoli, assieme ad unatra le mura patriarcali con uno sguardo alla rassegna di arte contemporanea “Palinsesti”. A Duino-Aurisina il percorso dallealle cave porta a conoscere e approfondire la storia dei laboratori e dei luoghi che caratterizzano questo tratto di carso, sopra e sotto terra.A Trieste ilsi racconta attraverso gli aspetti che non tutti conoscono. A Cividale del Friuli si scoprono ildi San Giorgio in Vado e lo Studio Vellum Opificium Civitas Austriae. A Osoppo porte aperte all’“Daniele Flaugnatti”. A Rivignano Teor continuano le visite a Villa Ottelio Savorgnan, uno dei Luoghi del Cuore del FVG. A Udine raccontano la loro storia l’Area ex Safau e ildella Farmacia storica Antonio Colutta.Vi consigliamo gli appuntamenti di Duino Aurisina, appuntamenti con il Carso e la sua pietra. Nella regione Friuli Venezia Giulia, iltriestino occupa la parte nord-orientale del territorio di Trieste, è caratterizzato da un altipiano calcareo sito ad una quota media intorno ai 250 metri sopra il livello del mare, ed è stato oggetto di studio sistematico a partire dal XVIII secolo a causa della ricerca spasmodica dinel sottosuolo, vista la scarsità di risorse idriche superficiali.Il Carso, per la particolare conformazione del suo territorio, ricca di grotte e di cave, è luogo simbolo per la geologia e, naturalmente, per la speleologia. Ladel Carso, inoltre, è stata utilizzata già in epoche remote per la sua eccezionale versatilità come materiale costruttivo e ornamentale e, anche oggi, continua ad essere largamente impiegata.Lafu largamente impiegata in epoca romana, da Aquileia, uno dei siti più interessanti del panorama archeologico regionale e nazionale, all'antica, raggiungendo vette artistiche e architettoniche eccelse con l'imponentea Ravenna, risalente al VI secolo d.C. e oggi dichiarato dall'Unesco. Dopo il periodo romano, il “marmo del Carso” ha vissuto la sua epoca d'oro durante la dominazione dell'Impero austro-ungarico, venendo ampiamente utilizzato a Trieste e in ogni angolo dell'impero.Il viaggio della pietra di Aurisina continua ancora oggi e tocca tappe importanti nei mercati nazionali e internazionali: dallaa quella di Atlanta, dall'aeroporto di Berlino ai centri direzionali del quartiere d'affaria Parigi, spingendosi fino in Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, India e in molti altri importanti siti del mondo., frazione del, è oggi un centro importante dell'industria estrattiva di marmo. È un tipico paese carsico caratterizzato da un suggestivo intrico di viuzze e presenta ancora i caratteri dell'architettura rurale carsica con case in pietra e a corti chiuse, pozzi, camini e grondaie in pietra carsica. A pochi chilometri dalla Slovenia e da Trieste, Aurisina si caratterizza per la sua affascinante dimensione locale e per la sua inaspettata relazione tra il borgo e il mare.In programma visita alle grotte delle, passeggiate storico-naturalistiche alla scoperta delstorico di Aurisina e delle sue antiche cave romane. E non solo. Alcune delle storiche aziende di marmo apriranno le porte dei loro laboratori per far conoscere lo straordinario mondo del pregiatodi Aurisina, famoso dall'antichità fino ai nostri giorni.Questi i link con le aperture sul territorio:Ci piace ricordare che, finite le, ci sono altre rocce e marmi da poter visitare: le cantine scavate nella roccia carsica. Nella frazione di, sempre nel comune di Duino Aurisina, in pochissimi metri sono concentrate le cantine di Edi Kante, Sandi Skerk, Beniamino Zidaric, Matej Lupinc. Grandi vini autoctoni, Vitovska e Terrano e Malvasia, potranno allietare il vostro palato dopo le escursioni. Ovviamente bisogna prenotare.