L'organo più grande al mondo suona in Austria da 90 anni

Pubblicato il 09 maggio 2021 | 11:30

C

L'Organo degli Eroi



La storia dell'organo

Ascoltare la musica dell'organo fino a 10 km di distanza, tra la natura o nella piazza dietro la fortezza

Johannes Berger



Johannes Berger, il giovane organista che non può esercitarsi a casa

Le bellezze del territorio

Dall'organo alle bellezze del territorio circostante

he lainsia sconfinata non è una novità: niente folla ma grandi spazi immersi in un contesto naturale idilliaco. La novità - ma soprattutto curiosità - di(una splendida cittadina tirolese) è che ogni giorno, alle 12 in punto, si può ascoltare ildell’all’aperto più grande del mondo, anche se ci si trova in un bosco a 10 km di distanza rispetto a dove il grandissimo strumento viene suonato. Inil bis viene fatto anche alle 18, per ascoltare la musica accarezzati dalle luci del. Questo organo, il cui nome ufficiale è “”, fa parte dal 2017 dele quest’anno compie 90 anni: due motivi validi per essere designato “Strumento dell’anno 2021” dal Consiglio musicale dei Paesi di lingua tedesca.L’organo fu realizzato nel 1931 in memoria dei caduti nelladal mastro organaroe nel 2021 il suo contesto è ancora attuale: dopo 90 anni che le note dell’organo si diffondono non solo per tutta la città, ma anche tra boschi e pascoli adiacenti a Kufstein, questa lontananza viene percepita in modo contemporaneo, come se facesse parte delle misure per prevenire i contagi. Insomma, è da 90 anni che questo organo rispetta le norme del Covid-19.Il concerto d’organo che ogni giorno riempie ladidiventa un messaggero musicale a distanza: ognuno può ascoltare le sue melodie mettendosi comodo in un luogo circondato dalla natura o in un angolo della bella cittadina tirolese. Il distanziamento è automatico: c’è (tanto) posto per tutti. Su un sentiero, in mezzo ad un prato fiorito, sulla pittoresca Römerhofgasse, sul: è semplice trovare un posto speciale per un concerto diffuso unico che ogni giorno, da quasi un secolo, riempie il Kufsteinerland di musica.L’Organo degli Eroi si trova nella torre della fortezza che campeggia su uno sperone di roccia sopra Kufstein; con i suoi 46 registri e le sue 4.307 canne è l’organo all’aperto più grande del mondo. L’organista è un giovane musicista,, che studia musica da quando aveva sei anni.«Se gli altri musicisti portano sempre con sé il loro prezioso strumento, nel mio caso sono io che mi reco dall’organo. Non posso “esercitarmi a casa” ma devo recarmi allaper provare. E non posso nemmeno sbagliare! C’è sempre molta gente in ascolto. Ogni volta che l’Organo degli Eroi emette un suono, ha sempre un pubblico che lo ascolta. Anche passivamente, ma c’è sempre qualcuno che ascolta le note. Non c’è organo al mondo come questo. Va conosciuto perfettamente, in ogni sfaccettatura», spiega Johannes Berger.Spesso, il venerdì alle 18.30 l’organista tiene altri concerti, suonando brani tratti dalledifamosi, opere di, musica popolare.L’migliore si gode sotto laantistante la fortezza: da qui si può anche osservare l’organista all’opera – e persino chiedergli qualche brano musicale. La straordinaria presentazione musicale dura circa 20 minuti e finisce sempre con il pezzo “Der gute Kamerad” (Il buon compagno). Chi ascolta il concerto a distanza di qualche chilometro invece della vista dell’organista, avrà gli occhi puntanti sui bellissimi paesaggi del Kufsteinerland, luoghi dove rigenerarsi e ricaricare le batterie.Si può sostare sotto l'dello Steinberg, ladel Kaisergebirge, di cui fa parte la Kaisertal, premiata nel 2016, in occasione della trasmissione televisiva "9 luoghi - 9 Tesori" come il posto più bello in Austria è uno dei posti prediletti da chi ama fare il pieno di energia; oppure sulla famosa piattaforma a forma di spirale “Adlerblick”, situata a 1.280 metri sul livello del mare, munita di unspeciale che offre una magnifica vista. La spirale stessa è considerata un simbolo di vita e cambiamento; dalle piccole creature come le chiocciole alle enormia nebulizzazione a spirale: la forma della spirale è un ritorno continuo alla vita. La piattaforma è un simbolo di down-to-earthness, costruita esclusivamente con materiali del territorio: pietre della valle dell'Inn e legno degli alberi del Kaisergebirge.Per vedere e sentire suonare l’organo un'interessante puntata di GEO di Rai 3 girata a Kufstein, clicca qui Per informazioni: www.kufstein.com