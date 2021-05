Matild Palace, alta cucina, lusso e intrattenimento per una nuova ospitalità a Budapest

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 16:30

M

Il Matild Palace a Budapest

Stanze con vista e bagni in stile spa

La Deluxe Room

Un nuovo volto di Budapest, tra alta cucina e intrattenimento

La spa, trattamenti per risvegliare i sensi

, apre a, a seguito di una straordinaria trasformazione durata cinque anni per riportare il palazzo al suo antico splendore e reinventare l'edificio trasformandolo in un. Attraverso gli interni progettati dal premiato, guidato dalla fondatrice dello studio, l'estetica interna della proprietà celebra il ricco patrimonio dell'edificio, radicato nellae nell'alta società di, creando allo stesso tempo una nuova destinazione moderna perfetta sia per i residenti sia per i viaggiatori internazionali.«Matild Palace rappresenta lo spirito di Budapest, come traspare dalla propria storia, cultura, architettura e cucina - spiega, vice presidente Luxury Brands, Europa, Medio Oriente e Africa- Il design attentamente studiato della proprietà è il risultato della fusione train tutti gli aspetti dell'hotel, dall’al servizio. Matild Palace è destinato a diventare ancora una volta un punto di riferimento in città e non vediamo l'ora di accogliere gli ospiti per offrire loro un’esperienza di lusso ineguagliabile in questa incantevole».Completato nel 1902, il palazzo fu un edificio rivoluzionario ad inizio secolo e rimane uno dei più riconoscibili di Budapest. La proprietà èed è uno dei due edifici la cui realizzazione fu commissionata da sua altezza imperiale e realedi Sassonia-Coburgo e Gotha. Porta d'accesso al famoso, la struttura, riccamente ornata, originariamente ospitava caffè, negozi e gallerie oltre ad appartamenti residenziali ai piani superiori.«Guidare il progetto Matild Palace è stata un'opportunità unica per MKV, perfetta per dare vita ai nostri valori aziendali, allineati a quelli del brand- commenta Maria Vafiadis, fondatrice e managing director di MKV Design - L'affascinante progetto di, radicato nella, che abbiamo creato per questo palazzo storico è parte integrante di ogni dettaglio e invita gli ospiti a un viaggio di scoperta, elemento fondante dell'esperienza in hotel».Gli ospiti vengono invitati a prender parte a un vero e proprio viaggio nel tempo, a partire dalle porte del palazzo. Lo storico ingresso è stato valorizzato con magnifiche luci a sospensione composte da singoli pezzi di porcellana in un omaggio alla tradizionale arte ungherese di. In tutta la proprietà, una tavolozza di colori tra verde acqua, oro e rame riflette le tonalità degli edifici iconici di Budapest e i loro caratteristiciL'hotel offre unaeccezionale di 111 camere e 19 suite, la maggior parte delle qualimozzafiato su tutta la città. La proprietà propone una scelta di quattro categorie di camere, ognuna delle quali si ispira agli interessi e allo stile di vita esuberante della Duchessa e alla Budapest di inizio XX secolo, mantenendo design e interni fedeli alla storia originale del palazzo.La maggior parte delle camere presenta soffitti alti e dettagli unici con pezzi di artigianato che richiamano l’Art Nouveau. I cenni alla cultura tradizionale ungherese sono presenti in tutte le stanze con testiere delicatamente lavorate a mano, eleganti pavimenti ina lisca di pesce in stile ungherese, preziosi cuscini ricamati e raffinateI sontuosi, ispirati ai tradizionali, presentano vasche da bagno in ghisa italiane e docce a pioggia dal design esclusivo, rivestite in mosaico di vetro turchese con accenti dorati. Ricche lastre di marmo bianco coprono le pareti e i pavimenti intorno alla zona vanity che comprende doppi lavandini, dettagli in oro eche offrono un'esperienza da bagno divina.Celebrazione del passato locale e del brillante futuro dell'hotel, Matild Palace introduce una nuova era diedin città grazie alla sua offerta di livello.offre un design contemporaneo completo di una splendida lounge, e il- la cui apertura è prevista per settembre – rappresenterà la rivisitazione di uno dei più raffinati e storici caffè europei, il, un'istituzione molto amata della storia cittadina di Budapest, sin dalla sua fondazione nel 1901.Nascosto tra i famosi tetti di Budapest, con vista sul ponte Elisabeth, sul Danubio e sulla collina Gellért, The Duchess sarà invece una. Il suo design si ispira all'arciduchessa Maria Klotild, che nel 1884 commissionò al Palazzo Matild una sezione clandestina sul tetto come ritrovo per il Movimento della Decadenza. Ilè accessibile attraverso un'entrata nascosta con ascensori privati e trasporta gli ospiti in un altro mondo attraverso la sua storia glamour e voluttuosa.Ladi Matild Palace offre un'esperienza in stile ungherese contradizionale e rituali Hammam pensati per risvegliare i sensi. Ispirato al cigno del Danubio, il design della spa è un'oasi dicon candide pareti bianche, dettagli in oro e pavimenti in marmo bianco. Per coloro che desiderano mantenersi attivi, c'è anche una attrezzata palestra di ultima generazione.