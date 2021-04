L'estate 2021 in Alto Adige è relax, shopping e cultura

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 11:30

Il lusso sostenibile del Plunhof Hotel

In coppia alla ricerca del lusso sostenibile

Divertimento e relax con i bambini

Una vacanza per grandi e piccoli all'hotel Schneeberg

Tappa di eccellenza a Chiusa e dintorni

Private shopping a Merano da Runggaldier 1896

n tour tra quattrodell’come valida idea per progettare unall’insegna del relax, in totale, per distrarsi ed evadere da tutte le costrizioni. Un desiderio che, oggigiorno, accomuna davvero moltissime persone. Punto di partenza è la splendida e soleggiata, la destinazione ideale per chi è alla ricerca di un contatto diretto con la, senza sensi di costrizione o affollamento, potendo contare sullae sulla sicurezza di due rinomate strutture, una adatta alle famiglie con bambini e l’altra perfetta per coppie e amanti della ricercatezza in ogni sua declinazione. Due strutture situate a pochi chilometri da, circondate dal massiccio del monte Giovo, dal Monte di Neve e dalle Alpi dello Stubai con i ghiacciai e le cime che sfiorano i 3mila metri: il Plunhof Hotel e l'Hotel Schneeberg Family Resort & Spa.A una manciata di chilometri da Vipiteno, ilquattro stelle Superior è un luogo speciale che racchiude una storia antica, un’architettura di, un’calorosa e raffinata, un’attenzione totale alla, vissuta comecertificato e una filosofia attenta all’uso delle risorse e delle. Sembra un gioiello che brilla come l’argento, il Plunhof, proprio quell’argento di cui i bisnonni dellaerano i cercatori nel cuore della montagna. Un hotel circondato da boschi e prati, dove vige un concetto di benessere che conquista corpo e anima e si riflette nella Minera Acqua & Spa, di 4mila mq, connubio di design e tradizione che le è valso il riconoscimento dinella categoria Global Winner dei rinomati World Luxury Spa Award 2019.Un percorso che si snoda tra saune minerarie, biosauna, vasche kneipp, sauna a infrarossi, bagno turco, una piscina salata esterna con idromassaggio, piscina esterna di acqua di fonte riscaldata, un mondo acquatico indoor con una vasca lunga 20 metri e una piscina relax. A completare ili trattamenti della spa, che sfruttano il potere energetico delle: per esempio, il massaggio con quarzite argentea, che unisce l’unicità della pietra a erbe, resine e fiori della Valle Aurina. Le 67 camere e suites dal design raffinato e moderno hanno come leitmotiv il calore del legno locale unito all’energia della pietra per un soggiorno dove privacy, spazi e cura dei dettagli fanno la differenza, anche nei piatti proposti dal, che privilegiano l’uso di prodotti locali e regionali.Le tariffe del Plunhof partono da 133 euro per persona a notte in camera doppia, con colazione e cena con menu di 4-5 portate. L’hotel riapre il 13 maggio 2021.Per informazioni: www.plunhof.it Ideato per soddisfare, in particolare, le esigenze dei genitori che desiderano trascorrere una vacanza in montagna con i, l’quattro stelle, distante solamente 20 minuti da Vipiteno, è una vera e propria oasi per adulti, ragazzi e bambini. Qui tutto è concepito per tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti a 360 gradi. Il grande plus dello Schneeberg è senza dubbio l’immensa area di 8mila mq dedicata aldi tutta la famiglia, con tanto spazio per tutti. Gli adulti possono godersi gli angoli di pace in totale silenzio e rigenerare mente, anima e corpo mentre i bambini possono giocare nel“Bergiland”, presente all’interno della struttura, con tanto di piscine e, tra cui il turbo-scivolo con partenza a caduta libera e il mega-scivolo a tunnel con infinity jump.Lo Schneeberg dispone di 2 piscine coperte, una esterna lunga 25 metri con una temperatura costante dell’acqua a 32°C, una piscina con acqua salata e diverse sale relax, praticabili dalle 7 fino alle 19. Ci sono anche 12 saune e un’attrezzataper chi desidera allenarsi: sempre a tutela della, prima di accedere alla palestra e alle saune viene misurata la temperatura corporea, così come prima di effettuare uno un trattamento nella spa.Le tariffe dello Schneeberg Family Resort & Spa partono da 90 euro per persona a notte con formula, con colazione e pranzo a buffet e cena servita (con buffet di insalate e di zuppe). L'hotel riapre il 21 maggio 2021.Per informazioni: www.schneeberg.it

Per continuare questo tour tra le eccellenze dell’Alto Adige, sulla strada per la Val Ridanna merita una sosta il borgo di Chiusa , situato proprio nel cuore dell’Alto Adige – Südtirol, conosciuto in tedesco come. Insieme ai suoi dintorni costituiti dai paesi di Barbiano, Velturno e Villandro, si rivela un luogo dal, sicuro e, nonostante la facile raggiungibilità, fuori dalle rotte classiche.è situata proprio a pochi chilometri dall’autostrada del Brennero, in, a una decina di chilometri a sud di Bressanone. Simbolo del territorio di Chiusa è il, sul monte omonimo, un’abbazia benedettina che da secoli domina la città. Adagiata sulle sponde del fiume Isarco, Chiusa è conosciuta anche come “”, un luogo ricco di storia, arte e cultura, nominata nel 2002 dall’omonima associazione come uno dei “” per non aver rinnegato la sua anima antica. Il centro storico del borgo è pittoresco e affascinante, ideale per una passeggiata tra vicoli stretti, palazzi sontuosi e botteghe, e per concedersi un caffè con una fetta diin uno dei tanti locali con piacevoli tavolini all’aperto.Si alloggia al Hotel Gnollhof con il magnifico spettacolo delledavanti agli occhi, che si può ammirare dalla Infinitypool, nell’area wellness con sauna, godendo di un massaggio rigenerante dopo aver festeggiato il matrimonio con amici e parenti. Laoffre deliziosi piatti realizzati con prodotti raccolti a mano, accompagnati da vini selezionati, come quello del Taschlerhof, la tenuta di famiglia dei proprietari.Per informazioni: www.gnollhof.it Altra tappa imperdibile tra le eccellenze dell’Alto Adige è, elegante cittadina eletta a luogo di cura a fine '800, frequentata dalle élite mitteleuropee, ricca di vicoli e di porticati, palazzi antichi, edifici liberty, gallerie d’arte e musei, laboratori e negozi. Per unodavvero di qualità e decisamente originale, merita una citazione, storicomeranese che quest’anno compie 125 anni.Il punto vendita di via Portici 276 è un autentico gioiello incastonato nell’architettura dei suggestivi portici di Merano. Costumi tradizionali altoatesini come(l’abito femminile con la camicia bianca arrotondata sul decolleté e l’ampio grembiule, usato oggi con disinvoltura da ragazze e signore nelle occasioni ufficiali) o(i tipici calzoni maschili in pelle lunghi solitamente fino al ginocchio, spesso dotati di bretelle),e capi classici: Runggaldier propone un assortimento unico di capi diaccompagnato da accessori, dalle borse ai cappelli, dalle calze agli scialli.Il nuovissimo servizio “Private Shopping” permette di fissare un appuntamento individuale, anche al di fuori degli orario di apertura senza vincoli di acquisto.