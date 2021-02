San Valentino al tempo del Covid. Le "fughe" romantiche dietro l'angolo con Les Collectionneurs

Primo Piano del 07 febbraio 2021 | 13:00

Idee per un San Valentino ciscuno nella propria Regione





Rifugi romantici in Lombardia

Florian Maison Relais





Design e storia sul Lago di Como

Palazzo Albricci Peregrini. Fonte: Living Corriere





Ristorante Bu:r





Liguria: Bristol in love

Grand Hotel Bristol





Piemonte: l’amore fa tappa a Torino e a Cuneo

Duparc Contemporary Suites





Emilia Romagna: natura e buona tavola

Villa Abbondanzi Resort





Lazio: il sapore della città eterna

Glass Hostaria





Campania: a due passi dal mare

Palazzo Petrucci Ristorante





Trentino-Alto Adige da mille e una notte!

Wellness Hotel Engel Gourmet & Spa





ai tempi del, ma senza rinunciare a unaanche di soli. Non c’è bisogno, infatti, di andare lontano, perché la propria, come è tipico del nostro Belpaese, nasconde chicche inaspettate proprio dietro l’angolo. Ecco allora che Les Collectionneurs , la community dipresieduta dasvela indirizzi perfetti per festeggiare la festa degli innamorati, ognuno vicino a casa.Percorrendo la collina che circonda il piccolo borgo di, a pochi chilometri da, s’incontra il, dove lo chefe della compagna Monia sono pronti a far trascorrere a tutti gli innamorati un San Valentino d’amore e di gusto. Un pranzo gourmet, oppure una romantica cena solo se si deciderà di trascorrere la notte in una delle sei ampie suite, ognuna arredata con gusto e secondo un tema differente.Le proposte dellohanno inizio con alcuni stuzzichini e una tartare di scampo, lime candido, panna agra e caviale; le portate principali invece spaziano dal riso carnaroli con cavolo nero, animelle e gambero rosso, al bottone ripieno di scarola ai capperi e olive, seguito dal San Pietro arrosto, finocchi al Pernod e guazzetto di pesce. Infine, cioccolato bianco e lamponi e piccole dolci delizie.160 euro a coppia, bevande escluse; pacchetto una notte in suite con cena 350 euro a coppia.Da Bergamo al Lago di Como. Passeggiando mano nella mano tra le viette del centro storico di, si arriva a, una dimora cinquecentesca custodita all’interno di un cortile privato. A fare gli onori di casa è la famiglia Galli che, tra l’autenticità architettonica del, ilraffinato degli arredi e gli elementi di manifattura artigianale, invita tutti gli innamorati a “sentirsi a casa” e a trascorre un romantico San Valentino. Al soggiorno in una delle sei affascinati camere viene abbinata una cena a lume di candele da gustare in completa privacy. Pacchetto una notte con cena 400 euro a coppia., la carismatica coppia di chefe la compagna Carlotta è pronta a deliziare e coccolare gli innamorati che sceglieranno di concedersi un pranzo “a tu per tu” aloppure tra le mura domestiche con. Per il servizio di delivery è stata ideata una selezione di piatti invitanti, semplici da completare, da gustare al lume di una candela che sarà in omaggio unitamente ad una playlist creata ad hoc.Un aperitivo a base di tagliatelle di seppia, uovo di quaglia e olio agli agrumi, pralina di caprino, frutta secca e cuore di balsamico, tarteletta di barbabietola all’aceto di lamponi, panna acida e aneto, introdurrà all’antipasto, un gustoso babà con capasanta, melograno, lardo arnald e tartufo nero. Come prima portata un capellaccio al nero di seppia, astice, pomodorini candidi e basilico, a seguire il pescato del giorno accompagnato da una salsa allo Champagne, caviale “adamas” e sedano rapa al burro nocciola. Per finire un “caldo amore” a base di vaniglia, cioccolato peperoncino e lamponi. Menu lunch 95 euro a persona, bevande escluse; menu delivery euro 80 a persona.Dalla Lombardia alla Liguria. Per un San Valentino all’insegna della dolce vita italiana, per chi si trova nelle, imperdibile è ildidall’inconfondibile stile art Nouveau.Qui le coppie saranno accolte dal direttore Silvestro De Bolfo in ambienti eleganti del primoimpreziositi da arredi di design, potranno soggiornare in una delle raffinate camere e suite, cadere in tentazione con le specialità gourmet dello chef Graziano Duca servite nella romantica atmosfera del ristorante Le Cupole con vista sulPer qualche coccola di benessere, ampia è la scelta dei trattamenti e dei rituali dell’esclusiva Erre. Il pacchetto “Bristol in Love” è a partire da 180 euro per un una notte in camera doppia, cena per due, bevande escluse, gift in camera all’arrivo.Concedersi una passeggiata tra le vie del centro dellao nel grandeche costeggia le rive del Po, per poi rilassarsi in un’esclusiva suite del. È questo il suggerimento della cordiale direttrice Anna Paula Bracarense che riserva a tutte le coppie un trattamento speciale, a partire dal setup romantico della camera con petali di rosa, candele profumate, spumante e cioccolatini, alla colazione servita in intimità e all’ampia scelta di trattamenti della Duparc Oriental Spa a condizioni privilegiate. San Valentino a partire da 142 euro a camera.Per le coppie piemontesi che vogliono, invece, concedersi un tuffo nella storia, la destinazione ideale è, nella zona pedonale del centro di. Un’anticale cui origini risalgono al XVII secolo, un tempo ristoro prediletto di nobili e personaggi illustri, oggi è la famiglia Chiesa a fare gli onori di casa a tutti gli innamorati che avranno il piacere di soggiornare in una delle eleganti camere dallo stile neoclassico e deliziarsi con una cena a base di gustose tapas servite al Ristorante il Grill del Lovera. Pacchetto San Valentino a partire da 140 euro a coppia per una notte con cena bevande escluse.Lo charme di un’antica dimora di famiglia, la quiete di un grande parco con esemplari di cicogne e di fenicotteri, relax in spa e cena a lume di candela sono gli highlight diper festeggiare il giorno più romantico dell’anno. Nella campagna attorno a, poco distante da Ravenna e Bologna, la famiglia Bucci invita a trascorrere una notte in una delle camere dal sapore neoclassico, concedersi momenti ditra sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, e gustare le specialità del ristorante Fenicottero Rosa Gourmet a pranzo oppure alla sera al ristorante Cinque Cucchiai. Tariffe a partire da 128 euro a persona.Passeggiando tra le vie del vivace quartiere di Trastevere, s’incontrala casa dell’estrosa chef, ideatrice di una cucina leggera, che per festeggiare al meglio San Valentino, porterà in tavola specialità dai sapori intensi tra tradizione e contaminazioni.Ildel 14 febbraio ha infatti inizio con un sashimi abbinato alla pera fermentata, tobiko e kefir, seguito da gnocchetti con salsa all’aglio nero, edemame, ricci di mare e pomodorini secchi, pastina dell’infanzia, miso bianco, seppia e té nero. L’astice come secondo piatto è accompagnato da una fonduta di Grana Padano dop e asparagi, la torte au citron e la piccola pasticceria concludono il percorso. Il menu San Valentino è di 160 euro a persona e comprende anche la colazione del giorno dopo, rosa rossa al tavolo, wine flight di tre bicchieri (pre-ordini entro il 10 febbraio). A chi desidera festeggiare a cena, la chef Cristina Bowerman dedica un menu da asporto da gustare tutto con le mani, da mini tacos a ravioli di daikon, dal sashimi a una selezione di cioccolatini e macaroons. E per il giorno dopo, un kit per realizzare “home made” un gustoso piatto di spaghetti alla carbonara. Menu delivery 150 euro a persona compreso bottiglia di spumante e rosa rossa (ordini entro 11 febbraio).Per chi si trova nella capitale partenopea ed è alla ricerca di un romantico pranzo pied dans l’eau ammirando illa destinazione èsulla spiaggia di. Gli innamorati saranno immersi in un’atmosfera incantata, da un lato la vista sullo storico Palazzo Donn'Anna, sull’isola di Capri e sulla penisola sorrentina, dall’altro ambienti eleganti freschi di restyling e grandi opere d’arte contemporanee alle pareti.A deliziare i palati ci penserà lo chefcon le sue specialità che racchiudono storia, profumi, colori e sapori del Mediterraneo, a partire dagli antipasti con scampo, cavolfiore caramellato al miele, mela verde e salsa tartara, e tagliolino al calamaro tiepido con ostriche e lime; a seguire una gustosa prima portata con l’iconica candela spezzata con riduzione di genovese, tartare di spigola e salsa di provola, e come secondo la triglia alla diavola. Per finire un irresistibile dolce caffè. Menu di San Valentino 300 euro a coppia persona bevande escluse.Tra le vette innevate delle Dolomiti e i boschi della, è incastonato ildi Nova Levante (Bz), rifugio ideale per rigenerare mente e corpo.Le coppie saranno accolte dalla famiglia Kohler, da generazioni simbolo dell’ospitalità altoatesina, in ambienti tipici di montagna e avranno a disposizionedi ben 2500 mq con infinity pool esterna riscaldata, vasca idromassaggio esterna, piscina coperta panoramica, saune di design ad alta sostenibilità, bagno turco, cabina infrarossi al sale, corridoio di nebbia ghiacciata, percorso Kneipp, un’ampia proposta di trattamenti e l’Ayurvedic Spa. Alla sera, l’appuntamento è al ristorante Johannesstube per una cena romantica durante la quale saranno servite 5 specialità gourmet dello chef Theodor Falser.Il pacchetto “Mille e una Notte” è a partire da 440 euro a notte in camera doppia con incluso colazione, menu degustazione, area wellness & Spa, late checkout.Per informazioni: www.lescollectionneurs.com