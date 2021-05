Seychelles a misura di famiglia, per i bambini un viaggio da sogno

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 12:37

P

Alle Seychelles è possibile organizzare crociere di isola in isola

Il paradiso degli escursionisti

Alla scoperta dei fondali

Dai 4 ai 12 anni, il miniclub

er godersi appieno un soggiorno in famiglia,: pensioni familiari, piccoli hotel romantici, appartamenti ammobiliati in affitto o ancora bungalow a bordo spiaggia. Numerosi hotel accolgono gratuitamente i bambini fino a 12 anni, purché condividano la stanza coi genitori. Tutti gli alloggi assortiti praticano per tutto l’anno offerte con tariffe estremamente moderate per le famiglie.. Non vi sono animali pericolosi e anche dal punto di vista meteorologico non sono soggette a uragani e tempeste. Il fuso orario durante l'estate europea comporta solo 2 ore di differenza, il che non solo è molto piacevole per i genitori, ma anche per i bambini, che non vengono scombussolati dal jet lag.Le Seychelles sono il paradiso degli escursionisti. A Mahé, l’isola più grande delle Seychelles, genitori e bambini sceglieranno, “Copolia” per una veduta a 360° dell’isola, o ancora “Curieuse” dove incontrare le tartarughe giganti in libertà o nella nursery (circa 500). A Praslin, si opta per una passeggiata nella Vallée de Mai per scoprire questo sito naturale annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco., insieme alle tartarughe che vengono regolarmente a deporre le uova sulla spiaggia. Niente televisione né piscina, bensì l’Oceano Indiano a volontà. Uccelli e tartarughe rappresentano l’identità di Bird Island, che accoglie vari milioni di uccelli in determinati mesi dell’anno.In qualunque posto delle Seychelles,. I parchi nazionali di Sainte Anne e di Port Launay su Mahé figurano tra i migliori siti per incontri sottomarini da mozzare il fiato. Dall’età di 10 anni, i più giovani possono inoltre prendere parte alla scoperta dei fondali marini grazie a un’iniziazione all’immersione “scoperta”, poi passare da “sommozzatore in acqua libera” a “sommozzatore perfezionato in acqua libera”, con certificato. I sommozzatori esperti possono dedicarsi all’immersione su relitti, soprattutto intorno a Mahé, Praslin e La Digue, o partire alla scoperta delle mante giganti.Per chi invece desidera fare un giro tra le isole per ammirare le spiagge dell’arcipelago, ci sonoper crociere di isola in isola. Gettare l’ancora per un pic-nic in famiglia su Anse Source d’Argent, sarà un’ottima idea per godersi le bellezze di una delle spiagge più fotografate in assoluto.E quando i genitori desiderano ritagliarsi un po’ di tempo tutto per loro, nei diversi miniclub. Sono generalmente posti multifunzionali comprensivi di un’area giochi e di una sala da pranzo. I club accolgono prevalentemente i bambini dai 4 ai 12 anni e sono aperti dalle 9,00 alle 19,00. Si organizzano attività in sala e all’aria aperta ogni giorno, come anche gite quali, ad esempio, la Vallée de Mai.Per informazioni: www.seychelles.travel