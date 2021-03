Sulle tracce dell'Imperatrice Sissi tra residenza di caccia e castelli

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 10:30

Castello di Hof in Austria

Oggetti di grane valore storico

In mostra i costumi del film e del musical

Sissi il mito continua

Sissi e la maternità

opo la pausa invernale, fino al 26 ottobre 2021, presso ladidie ildiin, non lontano da, riaprirà ladedicata. La mostra si divide, come lo scorso anno, in due esposizioni parallele, una intitolata “” e l’altra "”. L’orario di apertura al pubblico è dal giovedì alla domenica, tutte le settimane, dalle ore 10 alle ore 16. Le visite possono comprendere anche quelle speciali con una guida per entrambe le sezioni della mostra itinerante internazionale.Nella prima esposizione intitolata “Sissi: Donna e Imperatrice” nella la Residenza di caccia di Niederweide, saranno presentati diecie verranno esposti oggetti di grande valore storico e artistico, provenienti dalla collezione dell'Imperatrice Elisabetta.Quest’anno la mostra è stata ampliata con una area espositiva più vasta, che evidenzia lae il” dell’Imperatrice Elisabetta. Immancabili i costumi e le scene del famoso film interpretato da, conosciuto e amato in tutto il mondo e diventato ormai un “Inoltre, come novità assoluta, saranno presentati per la prima volta i costumi utilizzati nel il nuovo”, che sarà probabilmente presentato nel Castello di Schönbrunn nel 2021.Il mito di Sissi resiste e prende slancio dopo più di un secolo dalla sua morte. Questo interesse non è casuale. Sissi è diventato unper le donne di tutto il mondo. Sissi ha saputo essere Imperatrice, ma anche ha avuto una vita privata indipendente, che spesso ha posto prima della sua vita ufficiale a Corte. Una esperienza, quella di Sissi, che ancora accende la curiosità degli storici e della gente comune, che vede in lei un esempio di modernità e di emancipazione femminile.Nella parte nord del Castello di Hof, verrà riproposta la mostra intitolata "Sissi - Il Figlio Rodolfo", in ricordo del principe ereditariodell'Imperatrice Elisabetta. La mostra vuole evidenziare il rapporto tra Sissi e suo figlio, che erano molto legati, simili nel carattere e nel modo di concepire la vita.Suddiviso in sei stanze, il Castello di Hof evidenzia la figura di Rodolfo, con una esposizione che si focalizza sul suo, a partire dalle esperienze personali, decisive nella sua infanzia, sul suo interesse per le scienze e sulle sue opinioni, considerate “rivoluzionarie” per la conservatrice Corte di Vienna e in generale per quel periodo storico.Per informazioni: www.sisi-strasse.info