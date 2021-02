Terragir3, un progetto web per il nuovo stile di vacanza

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 17:36

Le piattaforme web sono pensate sia per la prenotazione che per la valorizzazione di itinerari insoliti

Soddisfare i desideri del viaggiatore

Sviluppo dei territori

L'enoturismo è uno dei principali poli di attrazione per il turista italiano e straniero

Valore aggiunto per il territorio rurale e costiero

er la prima volta le regionifannoin un progetto diretto alla, grazie a, programma transfrontaliero che va incontro a una domanda nuova. Grazie al progetto Terragir3 sono già online alcunepensate sia per la prenotazione che per la valorizzazione di, in grado di conciliare la voglia di scoprire nuovi scenari con il rinnovato bisogno di natura, spazio e una certa dose di silenzio. A questo scopo sono stati creatie la, portali dotati di booking engine - strumento che permette di trasformare il sito web in un canale di vendita diretta - per la prenotazione diche, solitamente, sono diper il turista, sia italiano che straniero.L’obiettivo è- consapevole, attento all’ambiente, interessato a esperienze uniche e fuori dalle rotte più battute, sempre più incline all’acquisto online - attraverso portali web che permettano di customizzare la propria esperienza e acquistarla con un semplice click.: è qui che il potenziale turista acquisisce le principali informazioni sulla meta , si fa un’idea delle tappe e delle esperienze da provare in vacanza. Da qui l’idea di portali che rendano più, in modo da rendere più semplice la, in base ai desideri del viaggiatore: outdoor e trekking, arte e cultura, terme e benessere, food & wine, Francigena e cammini sono solo alcuni dei principali fili conduttori da cui lasciarsi guidare per scegliere luoghi e “compagni di viaggio”, intesi come guide locali in una esperienza autentica.«L’obiettivo di- dichiarano i gestori del portale - è guardare lontano e, mettendo a sistema la domanda e l’offerta di rete, impresa, ricettività, territori rurali, in un momento storico in cui è notevolmente aumentata la confidenza dell’utenza che vuole crearsi da sola il proprio viaggio e il proprio pacchetto vacanza».«Oltre a essere una piattaforma di vendita online, il portale multilinguavuole essere un volano di, per far conoscere le eccellenze storiche, artistiche, architettoniche, ambientali e le produzioni locali», aggiungono i ‘vicini’ della Valle del Serchio.Tra i territori “esplorabili e acquistabili online” la, che si snoda tra le Alpi Apuane e le lunghe spiagge sabbiose, la Lucchesia, tra la dolce vita della Versilia e i, i Monti Pisani, dove scoprire l’agricoltura eroica, la Certosa di Calci e le antiche terme.Grazie alla sinergia tra la, dell'Olio e dei Sapori di Toscana, Regione Toscana, Regione Liguria, Enoteca regionale della Liguria,, Strada del vino Cannonau, Conseil Interprofessionnel des Vins de Corse,(capofila) questo progetto si pone come valore aggiunto per il territorio rurale e costiero.Terragir3 punta infatti anche ad accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l’attraverso sistemi congiunti di posizionamento e promozione di. Mettendo “in rete” le aziende del settore, in un'ottica di turismo esperienziale integrato.Per informazioni: www.bookingamiata.com