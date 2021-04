Tropea è il Borgo dei Borghi 2021. Sui social vince la perla del Tirreno

Pubblicato il 05 aprile 2021 | 15:55

la perla del Tirreno, Tropea

” in onda sui Rai 3 la domenica di Pasqua. Nella trasmissione condotta da Camila Raznovich si sono sfidati 20 Borghi, uno per regione. «Una vittoria che rimarrà negli annali della nostra città», esulta il sindacoall’indomani del trionfo. «Ancora non ci credo, non ho chiuso occhio stanotte per l’adrenalina», ha ammesso il primo cittadino. La splendida località calabrese, in provincia di Vibo Valentia, ha preceduto il paese sardo di Baunei e quello siciliano di Geraci Siculo. A determinare la classifica finale anche le preferenze del pubblico che ha partecipato al concorso votando tramite social.Alla fine la "Perla del Tirreno" ce l'ha fatta: ha sbaragliato la concorrenza agguerrita di altri candidati sparsi lungo tutto lo Stivale vincendo il concorso nazionale "Il borgo dei borghi".La vittoria della "Perla del Tirreno" non era certo scontata viste le altre 13 città in gara ma i voti online acquisiti sono stati alla fine sufficienti. L'appassionante sfida tra i Borghi più belli d'Italia è giunta all'ottava edizione del programma di grande successo che ha permesso di scoprire posti bellissimi. Appena sarà possibile, Tropea e le alte località torneranno ad essere mete ambite per appassionati d'arte, cultura e gastronomia.Le votazioni si sono chiuse domenica 21 marzo scorso. La finale è andata in onda domenica sera, sulla terza rete della Rai. Poco prima delle 23.30, l'annuncio. Gli altri 13 i Borghi più Belli d'Italia in gara sono Geraci Siculo (Palermo), Grottammare (Ascoli Piceno), Buonconvento (Siena), Pietramontecorvino (Foggia), Corciano (Perugia), Campli (Teramo), Albori (Salerno), Poffabro (Pordenone), Finalborgo (Savona), Cocconato (Asti), Pomponesco (Mantova), San Giovanni in Marignano (Rimini), Pico (Frosinone).