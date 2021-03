Una vacanza in America Centrale tra le spiagge e la cultura dei Maya

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 11:32

Alla scoperta della cultura dei Maya nell'America Centrale

In Guatemala per scoprire La Danta, la piramide più grande del mondo antico

Le Rovine di Copán

Le rovine di Copán: Patrimonio dell’Umanità nell’Honduras occidentale

Xunantunich, Caracul e Lamanai: 3 fra i 600 siti del Belize

Il sito di Tazumal

La bellezza della Pompei d’America a El Salvador

nainè l’ideale per godere del sole e delle bellissime, immergersi nellapiù autentica, avventurarsi tra sentieri escursionisti, ma anche per visitaree paesi leggendari e assaporare una deliziosadalle mille commistioni. A rendere però il Centro America un territorio unico in tutto il mondo è la possibilità di scoprire la vibrante, che insieme a quella dirappresenta una delle più affascinanti mai esistite.Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras e gli stati messicani di Yucatan, Campeche, Tabasco, Quintana Roo e Chiapas sono oggi casa di quasi 6 milioni di discendenti degli antichi Maya: proprio per questo l'America Centrale è una destinazione ideale per conoscere in prima persona questa sorprendente cultura., imponentie incredibili siti sono il segno evidente di una ricchezza culturale e unica che parla da sola.Con oltre 3mila rovine Maya tra le più spettacolari al mondo, il sito diè immerso tra le foreste pluviali delsettentrionale: ogni visitatore può meravigliarsi esplorando siti e parchi archeologici come El Mirador - Rio Azul, Uaxactun, Yaxha-Nahum-Naranjo, Quirigua, Tak'alik AbÁj, Iximche in Chimaltenango, Zaculeu in Huehuetenango e La Danta, la piramide più grande del mondo antico per le sue dimensioni di larghezza e altezza. Questi imponenti edifici si trovano nella giungla guatemalteca del Petén.Le Rovine di, nell’occidentale al confine con il Guatemala, costituiscono una delle più importanti fonti di informazione sull'antica civiltà e sono ad oggi il sito Maya più studiato dell'America Centrale. A sud di quella che è conosciuta come la Rotta Maya, il sito ha raggiunto il suo splendore tra il V e il IX secolo ed è stato riconosciuto dall'comenel 1980. All’interno del Parco Archeologico delle Rovine di Copán spicca la Escalinata de Jeroglíficos, che con i suoi oltre 2000 glifi contiene il testo scritto più esteso del mondo in lingua Maya.Quando si tratta di rovine Maya, ilè sicuramente al primo posto sia per la quantità dei siti che ospita sia per la loro notevole conservazione. Il Paese infatti ospita più di 600 siti tra i quali si trovano Xunantunich, Caracol, Lamanai, Cahel Pech, Altun Ha e Lubaantun. Caracol, nel distretto di Cayo, era la più grande città Maya del Belize: oggi, qui è possibile osservare Cana, una piramide alta 42 metri.Un viaggio apermette di visitare in una sola volta moltissimi siti Maya., soprannominato la Pompei d'America perché sepolto dalla cenere vulcanica proprio come l’antica città romana, permette di scoprire la vita agricola dei Maya. Il sito di, a circa 60 km a ovest della capitale San Salvador, a Chalchuapa, è tra le rovine meglio conservate di El Salvador. Anche San Andrés, nella valle di Zapotitán, è uno tra i più importanti della civiltà pre-ispanica: anche le sue rovine furono parzialmente sepolte dall'eruzione vulcanica del 1658, ma grazie agli scavi oggi è possibile ammirarne le bellezze, come quella del complesso dell'Acropoli.