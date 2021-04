Un viaggio estivo in catamarano alla scoperta delle isole Eolie

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 16:30

L'arcipelago delle Eolie

Il tour in catamarano: dalle fumarole di Vulcano ai locali notturni di Panarea, passando per il buon vino di Salina

Panarea

Un tour delle Eolie, in catamarano, all inclusive

Un viaggio con tutti i comfort, trattamento all inclusive

Skipper professionista per tutta la durata del viaggio alloggiato in cabina dedicata. Hostess/cuoca per tutta la durata del viaggio alloggiata in cabina dedicata.

Carburante e tutte le spese portuali.

Visita di una cantina vitivinicola a Salina e degustazione di vini Guide autorizzate come da programma: 2 ore a Lipari.

Ingressi come da programma: museo archeologico regionale eoliano.

Linea telefonica di emergenza 24/7.

on c’è antidoto migliore di un viaggio tra l’azzurro dele quello delper dimenticaree preoccupazioni e raggiungere la felicità. Se questo viaggio è a bordo di unche solca ilper raggiungere le, la felicità e il piacere saranno ancora più intensi, alternando la meraviglia dellaa quello della scoperta di antichidi pescatori, archeologia,e buon. E tutto questo è possibile, grazie all'organizzazione diCome nelle migliori famiglie, anche le settesorelle dell'hanno caratteri, attitudini e ambizioni diverse accomunate pero` da un mare che brilla, l'e l'entroterra aspro e profumato di. ItalyScape, brand di, ha disegnato unaper poter ammirare queste sette sorelle dalla bellezza ineguagliabile e tutte da scoprire, nel rispetto dei protocolli anti-Covid.L’partirà dall’con le sue caratteristiche fumarole, i getti di vapore e i fanghi sulfurei dalle proprietà terapeutiche, per poi proseguire in direzionecon sosta in alcune calette e attraversando faraglioni nati da eruzioni avvenute almeno 20mila anni fa. I rilievi montuosi di Lipari come quelli di Monte Sant’Angelo, Monte Chirica o Mazzacaruso, regaleranno scorci meravigliosi sull’arcipelago., con numerose sorgenti d’acqua dolce che hanno permesso all’isola di divenire la più verde delle Eolie, è perfetta per chi ricerca il sapore autentico edella natura. Qui ci si potrà degustare ottimoin una cantina e dedicarsi al dolce far niente cullati dal sole e dalla brezza, mentre i più sportivi potranno percorrere uno dei numerosiper immergersi nella suaLa crociera farà tappa ache dietro al fascino glamour dei vivacicustodisce i fasti di una storia millenaria. Si proseguirà versoper godersi in serata lo spettacolo delle sciare di fuoco del vulcano.Da Stromboli si tornerà vero Salina con tappa. Spuntata nelle acque 240mila anni fa Filicudi conserva ancora ancora oggi insediamenti dell’mentre tutto intorno nel blu profondo, relitti e reperti, raccontano la storia di mille avventure.L’ultima esperienza di viaggio, ma e tra le più suggestive, sarà un percorso trekking verso il cratere di Vulcano prima di salpare perper l’ultima notte in porto.Italyscape propone, per la partenza del 12 giugno, quote a partire da 2.490 euro a persona, in cabina doppia con bagno privato, a bordo di un catamarano dotato di aria condizionata, dissalatore, passarella idraulica, tender, attrezzatura da snorkeling, stand up paddle, attrezzatura da pesca alla traina. TrattamentoPer i lettori: www.qualitygroup.it