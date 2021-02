Viaggio nella storia navale a Belfast ascoltando i “suoni” del Titanic

Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 19:35

Il SoundYard di Belfast - foto: Matthew Kernan

Il SoundYard di Belfast, giochi di suoni dal design unico

Una passeggiata al Maritime Mile

Alla scoperta di Belfast

razie a una serie di leggeri tubi metallici sospesi da una struttura in legno, l’effetto dell'installazionea Belfast, in Irlanda, è quello di un insieme di carillon oscillanti che riecheggiano ed evocano i rumori di un tempo provenienti dai famosi. L'imponente struttura, resistente alle intemperie, sarà situata in riva al fiume nel porto di, vicino allae al centro scientifico e di scoperta W5 nel vivacedella città irlandese.Giocando all’interno della struttura isi divertiranno grazie ad un’esperienza sensoriale unica, mentre glisi lasceranno coinvolgere dal suono e dall'interpretazione che vivranno nel sito. Con, sarà aperto al pubblico entro la fine dell'anno: l'installazione sarà attivata daIlunico della struttura è stato realizzato da giovani architetti di talento -ed- che hanno presentato il progetto, poi risultato vincente, in un concorso indetto dalla Royal Society of Ulster Architects.Sperano che SoundYard aiuti a riconnettere ed educare bambini ed adulti sul ruolo che il cantiere navale ha sempre ricoperto per la città e aggiunga animazione, accessibilità e vivacità alCon il Titanic Belfast come fulcro, volano per l’, la storia e i retroscena di una città che un tempo era una centrale elettrica industriale e navale viene rivelata ad ogni angolo dell'iconico lungomare di Belfast.Il Maritime Mile è una bellissimache coniuga aria fresca di mare, spazi immensi e panorami mozzafiato. Si può passeggiare, andare in bicicletta e fare tour senza guida o privati per scoprire in poche ore luoghi e suoni, oppure scegliere di fermarsi più a lungo per sperimentare sistemazioni di prima classe, ottimie una gamma di altre attrazioni eccellenti.Dagli storici Clarendon Docks e dalla zona di Sailortown agli originali scali del Titanic, oltre a mostre, edifici storici e sculture d': sono numerosissime le opportunità da vivere per approfondire le autentiche storie di Belfast.Durante la passeggiata sul Maritime Mile non si può non salire a bordo della sorellina del Titanic,, e dell'ultima superstite galleggiante rimasta della battaglia dello Jutland nella Prima Guerra Mondiale,Altri luoghi imperdibili includono l'eccezionalmente rara, uno deipiù grandi nel suo genere mai costruito al mondo, e il vasto, "impronta" del Titanic e luogo in cui è stato ospitato per l'ultima volta sulla terraferma.Il tour si completa con la visita della scintillante Titanic Belfast, per vivere la più grande e completa esperienza della nave più famosa al mondo.Per informazioni: www.irlanda.com