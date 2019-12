Bombana, chef da 7 stelle Michelin

Pubblicato il 17 dicembre 2019 | 19:01

Umberto Bombana abbraccia l'omino Michelin

Le stelle della Guida Michelin Hong Kong e Macao

seguito della presentazione della Guida Michelin a Hong Kong e Macao, lo chef socio Euro-Toques si riconferma pluristellato : 7 le stelle in tutto che la Rossa gli riconosce.8 ½ Otto e Mezzo Bombana Hong Kong riceve le tre stelle per il nono anno consecutivo e continua ad essere l'unico ristorante italiano con tre stelle Michelin fuori dai confini italiani grazie anche al prezioso contributo di tutto il team in sala e in cucina. «Otto e Mezzo Bombana è ormai un'istituzione a Hong Kong - ha dichiarato- e il mio ringraziamento va a tutto il mio staff, ma anche ai miei clienti fedeli he da anni premiano il nostro impegno».8 ½ Otto e Mezzo Bombana Macao conferma la sua stella Michelin grazie all'impegno costante dello chef: «Continuamo a lavorare con costanza e dedizione, io e lo chef Bombana condividiamo molto e ci confrontiamo costantemente, mi ritengo fortunato perché mi lasca molto spazio e rispetta le mie scelte in cucina».8 ½ Otto e Mezzo Bombana Shanghai è gia stato premiato con due stelle Michelin. L'executive chef Riccardo La Perna conferma il suo successo in una delle citta cinesi piu all'avanguardia.Octavium, il ristorante inaugurato a luglio 2017, conferma una stella grazie al lavoro dello chef Bombana e alla passione del suo executive chef: «Octavium nasce per rispondere a un desiderio dei miei clienti più affezionati di avere un piccolo ristorante, intimo, dove apprezzare la mia cucina, questa stella premia il mio rapporto con loro».