Prodotti da forno i più richiesti

I prodotti alimentari italiani più richiesti all'estero sono i prodotti da forno, con 2,3 miliardi di euro di valore e una crescita a doppia cifra (+15,6%). È quanto riporta un'analisi di scenario sui nuovi stili di vita degli italiani nell'era Covid tra casa, e-food e spesa della manifestazione alimentare TuttoFood, in calendario il 17-20 maggio 2021. La classifica, come riporta l’Ansa, dei prodotti maggiormente esportati vede nei posti successivi frutta e ortaggi lavorati e conservati con un export di 1,9 miliardi e un incremento del +6% e i prodotti delle industrie lattiero-casearie con 1,8 miliardi, +0,8%. Per quanto riguarda i maggiori mercati di destinazione si segnalano in maggior crescita il Giappone con +16,9%, la Cina, +13,7% e l'Oceania a +8%. Bene anche Germania +6,7%, Svizzera a +5,7%, Stati Uniti e Francia, entrambi con un +4,2%.

Nel primo semestre di quest'anno l'export verso la Ue-27 (senza il Regno Unito) ha sfiorato i 12,5 miliardi di euro, mentre quello verso il resto del mondo ha contabilizzato più di 9,6 miliardi. E' segnalato infine che "un'elaborazione su dati Istat Coeweb relativa al settore dei prodotti alimentari rileva nei primi sei mesi del 2020 che l'export F&B italiano è stato pari a oltre 22 miliardi di euro, in crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2019".

