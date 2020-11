Pubblicato il 19 novembre 2020 | 11:08

Dopo gli scioperi a oltranza l'apertura di un tavolo , nuovi passi avanti per i rider, con un secondo incontro al ministero del Lavoro convocato per superare il "contratto capestro" Assodelivery-Ugl. Come riporta da il manifesto, c'è stato un passo di lato da parte del presidente di Assodelivery Matteo Sarzana, indebolito dall'addio di JustEat, che lascia al vice Gabriele De Giorgi di Uber Eats la delega alle relazioni sindacali.Sono stati fissati tre nuovi tavoli con Cgil, Cisl e Uil e le Union dei rider: il 24 novembre su un protocollo contro il caporalato, il 3 dicembre per un protocollo contro il Covid e il 9 per discutere di diritti e tutele.