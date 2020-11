I medici si oppongono allo sci:

«Le piste vanno tenute chiuse»

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 12:42

«Le piste da sci in questa fase vanno tenute chiuse, non c'è dubbio». È la posizione dei medici espressa attraverso le parole di Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). «Il problema non è sciare, è quello che avviene durante le vacanze. Dobbiamo evitare comportamenti come quelli visti in estate», dice Anelli a L'aria che tira, su La7.



In generale, in relazione alle misure adottate per arginare la diffusione del coronavirus, «è giusto che il governo tenga conto delle conseguenze economiche e faccia la scelta adeguata. Ci sono 27 milioni di cittadini in zone rosse, gli indici stanno calando e la situazione sta andando verso una discesa della curva».



© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > I medici si oppongono allo sci: «Le piste vanno tenute chiuse» - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

HORECATURISMO sci medici impianti sciistici ondata covid lockdown zona rossa montagna neve